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МАУ в травні почне прямі
чартерні рейси на китайські Гаваї

МАУ в травні почне прямі чартерні рейси на китайські Гаваї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:40

МАУ в травні почне прямі чартерні рейси на китайські Гаваї

Пропонуємо до обговорення:
МАУ з 28 травня почне виконувати прямі чартерні рейси з Києва в Санью на китайському тропічному острові Хайнань.

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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:40

На Доминикану МАУ уже запустили прямые рейсы. Разница между Таем и Доминиканой - плюс 10% полетного времени, разница по цене - плюс 150%.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 02:55

  antey1969 написав:На Доминикану МАУ уже запустили прямые рейсы. Разница между Таем и Доминиканой - плюс 10% полетного времени, разница по цене - плюс 150%.

Джоины мучались с маленьким самолетом, решили с МАУ добазариться и сразу на Санью, прямым перелетом, вместо Хайкоу с дозаправкой + 300 км на автобусе.

Это супер :!:
И пока, цены просто радуют.
За 350-400 дол можно слетать в юв азию, китайский Крым 8) По цене Египта :idea:

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