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Україна схвалила
безвіз з Еквадором

Україна схвалила безвіз з Еквадором
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:59

Україна схвалила безвіз з Еквадором

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів схвалив рішення про підписання угоди з урядом Республіки Еквадор про взаємне скасування візових вимог.

Дивися повний текст Україна схвалила безвіз з Еквадором.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:59

Та вроде как с Эквадором был безвиз. Ставили штамп в паспорт по прилету. Или я что-то путаю ?
ssnet
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А как можно отменить визовый режим, которого никогда небыло ??
lera_vetrova9
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 17:06

  ssnet написав:Та вроде как с Эквадором был безвиз. Ставили штамп в паспорт по прилету. Или я что-то путаю ?


Прямо в аэропорту Вам в паспорт и поставят штамп визы Т-3


Безвиз отличается от варианта "виза в аэропорту".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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