Кабінет міністрів схвалив рішення про підписання угоди з урядом Республіки Еквадор про взаємне скасування візових вимог.
Дивися повний текст Україна схвалила безвіз з Еквадором.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 14:59
Україна схвалила безвіз з Еквадором
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Дивися повний текст Україна схвалила безвіз з Еквадором.
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:59
Та вроде как с Эквадором был безвиз. Ставили штамп в паспорт по прилету. Или я что-то путаю ?
Додано: Сер 24 кві, 2019 17:06
Безвиз отличается от варианта "виза в аэропорту".
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