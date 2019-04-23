В Україні потрібно збільшувати частку капітального ремонту, адже останній – має гарантію якості.
Дивися повний текст Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг – Гройсман.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 15:53
Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг – Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг – Гройсман.
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:54
Для этого нужно было сменить президента?
Капитальный ремонт дорог и гарантия, не делают по гарантии - рубим руки. Все просто!
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:58
Re: Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг – Гройсма
обычно это тупо означает, что закончились деньги на любой ремонт
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:06
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:13
Думал, почему это в Киеве яма на яме, не смотря на то, что погоды уж месяца полтора как хорошие стоят. Но Грося расставил все точки над і - Украина отказалась, и точка!
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:14
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