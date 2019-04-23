RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна відмовиться від ямкового
ремонту доріг – Гройсман

Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг – Гройсман
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:53

Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг – Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
В Україні потрібно збільшувати частку капітального ремонту, адже останній – має гарантію якості.

Дивися повний текст Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг – Гройсман.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88541
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:54

Для этого нужно было сменить президента?
Капитальный ремонт дорог и гарантия, не делают по гарантии - рубим руки. Все просто!
Rainbow
 
Повідомлень: 2268
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:58

Re: Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг – Гройсма

обычно это тупо означает, что закончились деньги на любой ремонт
sequence
 
Заблокований
Повідомлень: 2210
З нами з: 29.12.15
Подякував: 258 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:06

  sequence написав:обычно это тупо означает, что закончились деньги на любой ремонт

Тут гроші закінчитися не можуть - бо вони з акцизу на паливо ...
Puente
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:13

Думал, почему это в Киеве яма на яме, не смотря на то, что погоды уж месяца полтора как хорошие стоят. Но Грося расставил все точки над і - Украина отказалась, и точка!
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8189
З нами з: 30.11.11
Подякував: 981 раз.
Подякували: 2196 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:14

  Puente написав:
  sequence написав:обычно это тупо означает, что закончились деньги на любой ремонт

Тут гроші закінчитися не можуть - бо вони з акцизу на паливо ...

вы с Зеленским в одной команде играли?
sequence
 
Заблокований
Повідомлень: 2210
З нами з: 29.12.15
Подякував: 258 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна схвалила безвіз з Еквадором
R2 » Сер 24 кві, 2019 14:59
3 53
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2019 17:06
Sommer
Гройсман запропонував повністю відмовитися від...
R2 » Вів 23 кві, 2019 21:55
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 кві, 2019 23:14
RomanTik
Україна хоче залучити Boeing до проектів з оновлення...
R2 » П'ят 19 кві, 2019 20:17
1 128
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 20:18
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.