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Ціни на газ: сайт Зе!команди
оприлюднив "тарифну" заяву

Ціни на газ: сайт Зе!команди оприлюднив "тарифну" заяву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:05

Ціни на газ: сайт Зе!команди оприлюднив "тарифну" заяву

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" та Кабмін мають провести консультації з МВФ і ухвалити рішення для пониження ціни газу для населення.

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R2
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