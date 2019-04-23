"Нафтогаз" та Кабмін мають провести консультації з МВФ і ухвалити рішення для пониження ціни газу для населення.
Дивися повний текст Ціни на газ: сайт Зе!команди оприлюднив \"тарифну\" заяву.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 16:05
Ціни на газ: сайт Зе!команди оприлюднив "тарифну" заяву
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Дивися повний текст Ціни на газ: сайт Зе!команди оприлюднив \"тарифну\" заяву.
Додано: Сер 24 кві, 2019 19:31
Смешной, а что ж он только сейчас "порешал"? А раньше где он был?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 25 кві, 2019 02:46
А если учесть, что цена на хабе, даже с плечом транспорта из ЕС и наценкой "от кого надо", на май "аж" 6863 грн.
Вот правда, если бы не одно но... ничего из ЕС реально не транспортируется, а газ для населения где то в районе Полтавы, Харькова и их окрестностей добывается. Или, в крайнем случае, из транзитной трубы в Харьковской области
Но, только, никому ни-ни... это "секрет", атопудиннападьот (Донбас и Крым не в счет)
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