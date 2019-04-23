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Ціни на газ: сайт Зе!команди
оприлюднив "тарифну" заяву

Ціни на газ: сайт Зе!команди оприлюднив "тарифну" заяву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:05

Ціни на газ: сайт Зе!команди оприлюднив "тарифну" заяву

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" та Кабмін мають провести консультації з МВФ і ухвалити рішення для пониження ціни газу для населення.

Дивися повний текст Ціни на газ: сайт Зе!команди оприлюднив \"тарифну\" заяву.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 19:17

смешные, Гройсман уже пару дней как порешал этот вопрос)))
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 19:31

  redmax11 написав:смешные, Гройсман уже пару дней как порешал этот вопрос)))

Смешной, а что ж он только сейчас "порешал"? А раньше где он был?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 20:06

Вкладчик1234
А раньше нельзя было, т.к. Путин напал бы :D
Killer75
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 02:46

  Killer75 написав:Вкладчик1234
А раньше нельзя было, т.к. Путин напал бы :D

:mrgreen:

А если учесть, что цена на хабе, даже с плечом транспорта из ЕС и наценкой "от кого надо", на май "аж" 6863 грн. https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-qu ... ral%20gas/ то.... :roll:

Вот правда, если бы не одно но... ничего из ЕС реально не транспортируется, а газ для населения где то в районе Полтавы, Харькова и их окрестностей добывается. Или, в крайнем случае, из транзитной трубы в Харьковской области 8)

Но, только, никому ни-ни... это "секрет", атопудиннападьот (Донбас и Крым не в счет) 8)
EKO
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