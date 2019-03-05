Новий дорожній сезон у столиці буде дуже насиченим.
Дивися повний текст Пропускна спроможність Шулявського шляхопроводу збільшиться на 20% - Кличко.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 16:26
Пропускна спроможність Шулявського шляхопроводу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пропускна спроможність Шулявського шляхопроводу збільшиться на 20% - Кличко.
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:27
полностью ломать мост, строить новый и всего 20%?
Это за 50 лет такое покращення?
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