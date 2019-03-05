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Пропускна спроможність
Шулявського шляхопроводу...

Пропускна спроможність Шулявського шляхопроводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:26

Пропускна спроможність Шулявського шляхопроводу...

Пропонуємо до обговорення:
Новий дорожній сезон у столиці буде дуже насиченим.

Дивися повний текст Пропускна спроможність Шулявського шляхопроводу збільшиться на 20% - Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:27

полностью ломать мост, строить новый и всего 20%?
Это за 50 лет такое покращення?
Rainbow
 
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