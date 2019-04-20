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«Укрзалізниця» і ДФС запобігли
привласненню коштів...

«Укрзалізниця» і ДФС запобігли привласненню коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 20:12

«Укрзалізниця» і ДФС запобігли привласненню коштів...

Пропонуємо до обговорення:
АТ "Українська залізниця" спільно з ДФС запобігли привласненню майже 50 млн грн коштів компанії фіктивною фірмою.

Дивися повний текст «Укрзалізниця» і ДФС запобігли привласненню коштів залізниці майже на 50 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 20:12

Т.е. УЗ официально призналась, что купила несколько турникетов по цене нескольких тепловозов ? Уникальные товариСЧи. После этого группа товариСЧей должны посидеть немного на нарах, так сказать - для профилактики оставшихся товариСЧей.
LutsMan
 
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