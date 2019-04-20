АТ "Українська залізниця" спільно з ДФС запобігли привласненню майже 50 млн грн коштів компанії фіктивною фірмою.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 20:12
«Укрзалізниця» і ДФС запобігли привласненню коштів...
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Дивися повний текст «Укрзалізниця» і ДФС запобігли привласненню коштів залізниці майже на 50 млн грн.
Додано: Сер 24 кві, 2019 20:12
Т.е. УЗ официально призналась, что купила несколько турникетов по цене нескольких тепловозов ? Уникальные товариСЧи. После этого группа товариСЧей должны посидеть немного на нарах, так сказать - для профилактики оставшихся товариСЧей.
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