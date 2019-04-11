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Представили електричний
гіперкар, який має швидкість...

Представили електричний гіперкар, який має швидкість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 20:35

Представили електричний гіперкар, який має швидкість...

Пропонуємо до обговорення:
На Нью-Йоркському міжнародному автосалоні у Javits Center представили гіперкар електрокупе Pininfarina Battista. Його вартість становить 2,5 мільйона доларів.

Дивися повний текст Представили електричний гіперкар, який має швидкість літака (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 20:35

Автопилот есть ? Иначе, это будет просто "стрелялка со светофоров", владельцу очень быстро надоест эта бесполезная игрушка. Конечно, если он не убьётся на ней раньше :)
LutsMan
 
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