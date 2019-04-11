На Нью-Йоркському міжнародному автосалоні у Javits Center представили гіперкар електрокупе Pininfarina Battista. Його вартість становить 2,5 мільйона доларів.
Дивися повний текст Представили електричний гіперкар, який має швидкість літака (відео).
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Додано: Сер 24 кві, 2019 20:35
Представили електричний гіперкар, який має швидкість...
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Дивися повний текст Представили електричний гіперкар, який має швидкість літака (відео).
Додано: Сер 24 кві, 2019 20:35
Автопилот есть ? Иначе, это будет просто "стрелялка со светофоров", владельцу очень быстро надоест эта бесполезная игрушка. Конечно, если он не убьётся на ней раньше :)
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