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Валовий національний дохід України торік збільшився на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 кві, 2019 21:38
Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік валовий національний дохід України становив 3,64 трлн грн.
Дивися повний текст Валовий національний дохід України торік збільшився на 20%
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Додано: Сер 24 кві, 2019 21:38
Точнее рост цены ВНП.
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