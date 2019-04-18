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Валовий національний дохід
України торік збільшився на 20%

Валовий національний дохід України торік збільшився на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 21:38

Валовий національний дохід України торік збільшився на 20%

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік валовий національний дохід України становив 3,64 трлн грн.

Дивися повний текст Валовий національний дохід України торік збільшився на 20%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 21:38

Точнее рост цены ВНП.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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