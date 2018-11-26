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Управління авто в нетверезому стані криміналізують з 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 кві, 2019 22:36
Пропонуємо до обговорення:
Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" опубліковано в газеті «Голос України». Він набуде чинності з 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст Управління авто в нетверезому стані криміналізують з 1 січня 2020 року
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Додано: Сер 24 кві, 2019 22:36
А может сначала наведем порядок в рядах полиции чтобы они перестали брать взятки? да не, чушь какая - лучше увеличим ответственность за нарушение и сделаем еще одну кормушку.
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RomanTik
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Додано: Чет 25 кві, 2019 02:17
RomanTik написав:
А может сначала наведем порядок в рядах полиции чтобы они перестали брать взятки? да не, чушь какая - лучше увеличим ответственность за нарушение и сделаем еще одну кормушку.
100%
Особенно, зная, как сейчас работает наша "полиция"
"Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры...
Если случай неотложный, дознаватель полиции может до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований осмотреть место происшествия; зафиксировать объяснения; провести медицинское освидетельствование; получить заключение специалиста и снять показания технических приборов и технических средств; изъять орудия совершения проступка, вещи и документы".
...
К уголовным проступкам также будут относиться такие распространенные преступления как кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.
Это просто аттракцион какой то невиданной "щедрости" для нашей "кристально честной" безответственной полиции
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