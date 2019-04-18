RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні хочуть ускладнити
правила оренди квартир...

В Україні хочуть ускладнити правила оренди квартир...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 03:00

В Україні хочуть ускладнити правила оренди квартир...

Пропонуємо до обговорення:
Зміни торкнуться використання квартир у багатоповерхівках не за призначенням.

Дивися повний текст В Україні хочуть ускладнити правила оренди квартир (законопроект).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88546
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 03:01

Этот бппшный герасим уже прикумарил своим "умом и сообразительностью".
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5922
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2843 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
1
3
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сергій Атамась: Розвиток IT-галузі в Україні. Погляд збоку
R2 » Пон 22 кві, 2019 13:33
1 188
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 кві, 2019 13:33
ssnet
"Київстар" думає над впровадженням 5G в Україні 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 03 кві, 2019 20:36
34 1912
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 11:32
vitaliian
Середня зарплата в Україні: в яких регіонах заробляють...
R2 » Чет 18 кві, 2019 11:50
5 351
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 11:28
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.