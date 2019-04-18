Зміни торкнуться використання квартир у багатоповерхівках не за призначенням.
Дивися повний текст В Україні хочуть ускладнити правила оренди квартир (законопроект).
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Додано: Чет 25 кві, 2019 03:00
В Україні хочуть ускладнити правила оренди квартир...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть ускладнити правила оренди квартир (законопроект).
Додано: Чет 25 кві, 2019 03:01
Этот бппшный герасим уже прикумарил своим "умом и сообразительностью".
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