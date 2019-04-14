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Microsoft поки що
не видалятиме Paint

Microsoft поки що не видалятиме Paint
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 07:28

Microsoft поки що не видалятиме Paint

Пропонуємо до обговорення:
Компанія повідомила, що найближчим часом не планує видаляти програму з Windows 10.

Дивися повний текст Microsoft поки що не видалятиме Paint.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 07:28

этой программой я пользуюсь каждый день, и было бы печально потерять её.
-Segey-
 
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