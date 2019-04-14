Компанія повідомила, що найближчим часом не планує видаляти програму з Windows 10.
Дивися повний текст Microsoft поки що не видалятиме Paint.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 07:28
Microsoft поки що не видалятиме Paint
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft поки що не видалятиме Paint.
Додано: Чет 25 кві, 2019 07:28
этой программой я пользуюсь каждый день, и было бы печально потерять её.
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