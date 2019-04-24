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Україна опинилася в кінці
рейтингу відкритості для бізнесу

Україна опинилася в кінці рейтингу відкритості для бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 08:53

Україна опинилася в кінці рейтингу відкритості для бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Люксембург посів перше місце у світовому рейтингу відкритих для бізнесу країн Best Countries Open for Business 2019.

Дивися повний текст Україна опинилася в кінці рейтингу відкритості для бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 08:54

Мы уже выше "цветущей" Раши - хотя бы это приятно.
А в целом, конечно, дерегуляций еще заниматься и заниматься...
Для пищевиков, например, разрешение со стороны государства на ведение бизнеса должно выглядеть примерно так: "делай что хочешь и как хочешь, но: не загрязняешь окружающую среду, белые зп, безопасность производства и мы проверяем соответствие продукции нормам раз в пол года без предупреждения. Все".
smart_analyst2017
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