Люксембург посів перше місце у світовому рейтингу відкритих для бізнесу країн Best Countries Open for Business 2019.
Дивися повний текст Україна опинилася в кінці рейтингу відкритості для бізнесу.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 08:53
Україна опинилася в кінці рейтингу відкритості для бізнесу
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Дивися повний текст Україна опинилася в кінці рейтингу відкритості для бізнесу.
Додано: Чет 25 кві, 2019 08:54
Мы уже выше "цветущей" Раши - хотя бы это приятно.
А в целом, конечно, дерегуляций еще заниматься и заниматься...
Для пищевиков, например, разрешение со стороны государства на ведение бизнеса должно выглядеть примерно так: "делай что хочешь и как хочешь, но: не загрязняешь окружающую среду, белые зп, безопасность производства и мы проверяем соответствие продукции нормам раз в пол года без предупреждения. Все".
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