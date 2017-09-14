Більше 100 домогосподарств міста, що мають побутові сонячні електростанції, самостійно генерують електроенергію для власних потреб, а надлишок продають у мережу.
Дивися повний текст Скільки заробляють власники домашніх сонячних електростанцій.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 09:10
Скільки заробляють власники домашніх сонячних електростанцій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють власники домашніх сонячних електростанцій.
Додано: Чет 25 кві, 2019 09:10
то есть, в среднем по 4000$ за три месяца. В принципе, нормально. А сама станция уже стОит от 6000$ за 10КВт. Можно ставить.
Додано: Чет 25 кві, 2019 09:36
66000 квт по 5 грн они покупают, это всего 330000 грн, какие доллары о чем Вы???
Додано: Чет 25 кві, 2019 09:43
А, точно. Больше похоже на 400 тыс.грн - тогда сходится. И по 4000 грн за три месяца...
Додано: Чет 25 кві, 2019 10:06
Re: Скільки заробляють власники домашніх сонячних електроста
Зелений тариф десь під 6 грн за 1 кВт-год . 30 кВт станція вийде по ціні від 12 до 16 тисяч баксів . Якщо невелике споживання власне - то 2/3 можна продавати . Але це ж коли сонце світить . Тобто це штука нормальна - але окупається не так швидко - від 3 до 7 років . І то - міняється система оплати - і ціна зменшується і планують проводити якісь аукціони ( зменшення ціни ) . Тобто реально строки окупності будуть рости ...
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