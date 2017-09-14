Скільки заробляють власники домашніх сонячних електростанцій

Puente написав:Зелений тариф десь під 6 грн за 1 кВт-год . 30 кВт станція вийде по ціні від 12 до 16 тисяч баксів . Якщо невелике споживання власне - то 2/3 можна продавати . Але це ж коли сонце світить . Тобто це штука нормальна - але окупається не так швидко - від 3 до 7 років . І то - міняється система оплати - і ціна зменшується і планують проводити якісь аукціони ( зменшення ціни ) . Тобто реально строки окупності будуть рости ...
Те кто строят, продают 100% И строят так чтоб выдавала максимум из разрешенного. Если бы за это платили только желающие пользоваться зеленой энергией было бы ок, а платить этим товарищам из своего кармана как-то не очень.