RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки заробляють власники
домашніх сонячних електростанцій

Скільки заробляють власники домашніх сонячних електростанцій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 06:53

  Puente написав:Зелений тариф десь під 6 грн за 1 кВт-год . 30 кВт станція вийде по ціні від 12 до 16 тисяч баксів . Якщо невелике споживання власне - то 2/3 можна продавати . Але це ж коли сонце світить . Тобто це штука нормальна - але окупається не так швидко - від 3 до 7 років . І то - міняється система оплати - і ціна зменшується і планують проводити якісь аукціони ( зменшення ціни ) . Тобто реально строки окупності будуть рости ...

Те кто строят, продают 100% И строят так чтоб выдавала максимум из разрешенного. Если бы за это платили только желающие пользоваться зеленой энергией было бы ок, а платить этим товарищам из своего кармана как-то не очень.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 09:20

Господа, вот кто "помогает в Украине развивается среднему классу, способствует развитию зелёной энергетики, увеличивает поступление налогов в бюджет"!!!
Там всё написано: Домбровський Олександр Георгійович. Если рассматривать государство, как партнёра, то партнёр, как "девочка" - не знает чего хочет и меняет условия договора. Есть условия договора до 2030-го года, будет добры, эти условия выполнять! С такими "партнёрами", как господин Домбровский, даже свои не захотят иметь дел, я уже молчу о буржуях!
- А почему Вы не хотите вести бизнес в Украине?
- А потому, что в Украине есть депутат Домбровский! Который меняет условия договора при малейшем дуновении ветра!

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=65076
vanyabrovaru
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:31

Re: Скільки заробляють власники домашніх сонячних електроста

  Puente написав:Зелений тариф десь під 6 грн за 1 кВт-год . 30 кВт станція вийде по ціні від 12 до 16 тисяч баксів

То есть считаем стоимость постройки за 1кВт -> около 500 долларов за 1Квт.. надо потратить при постройке.
А вот таблица по стоимости за 1кВт возводимых в мире блоках АЭС на 2018 год -->
Зображення
Только сравните цифры 1кВт СЭС 500 долларов на постройку и 1кВт АЭС современного и самого дорогого французского реактора ERP-1600 -> 5,3 доллара...так то в Бельгии а реактор в Китае CRP-1000 вообще -> 1,6 доллара за 1кВт.
Просто осознайте в какую пропасть нас тащат бездари чиновники со своими СЄС...
500 долларов против 1,6-5 доллара (((..
Более того теперь зажимают домашние СЄС оставляя нишу только крупным СЭС только олигархату.. меняют правила игры вводя "аукционы"...Нас садят на иглу дорогой и не стабильной генерации и уничтожают высокотехнологическую атомную отрасль...
Ядерный реактор срок службы 60+ лет а если продлить то и 100 лет протянет... СЭС фотопанели 25 лет.. и то если таких производителей как панасоник ..а китайские и того меньше... То есть за срок службы реактора АЭС (100 лет) мы за этот срок времени 5 ПЯТЬ раз построим и спишем и опять построим СЭС...а теперь 5* 500 уе за 1квт -- 2500 уе...и 5 уе от реактора...Вот что такое ВИЭ и СЭС...
Джон
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 16.03.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 473, 474, 475
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4740 250770
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2019 11:04
Волгарь
Рада відмовилась забороняти встановлення домашніх...
R2 » П'ят 26 кві, 2019 08:31
5 297
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 кві, 2019 09:34
Мизантрóп
Стало відомо, скільки зароблять столичні лікарі в...
R2 » Сер 24 кві, 2019 11:40
1 151
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2019 11:41
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.