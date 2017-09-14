Скільки заробляють власники домашніх сонячних електростанцій
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Puente написав:Зелений тариф десь під 6 грн за 1 кВт-год . 30 кВт станція вийде по ціні від 12 до 16 тисяч баксів . Якщо невелике споживання власне - то 2/3 можна продавати . Але це ж коли сонце світить . Тобто це штука нормальна - але окупається не так швидко - від 3 до 7 років . І то - міняється система оплати - і ціна зменшується і планують проводити якісь аукціони ( зменшення ціни ) . Тобто реально строки окупності будуть рости ...
Те кто строят, продают 100% И строят так чтоб выдавала максимум из разрешенного. Если бы за это платили только желающие пользоваться зеленой энергией было бы ок, а платить этим товарищам из своего кармана как-то не очень.
Господа, вот кто "помогает в Украине развивается среднему классу, способствует развитию зелёной энергетики, увеличивает поступление налогов в бюджет"!!! Там всё написано: Домбровський Олександр Георгійович. Если рассматривать государство, как партнёра, то партнёр, как "девочка" - не знает чего хочет и меняет условия договора. Есть условия договора до 2030-го года, будет добры, эти условия выполнять! С такими "партнёрами", как господин Домбровский, даже свои не захотят иметь дел, я уже молчу о буржуях! - А почему Вы не хотите вести бизнес в Украине? - А потому, что в Украине есть депутат Домбровский! Который меняет условия договора при малейшем дуновении ветра!
Puente написав:Зелений тариф десь під 6 грн за 1 кВт-год . 30 кВт станція вийде по ціні від 12 до 16 тисяч баксів
То есть считаем стоимость постройки за 1кВт -> около 500 долларов за 1Квт.. надо потратить при постройке. А вот таблица по стоимости за 1кВт возводимых в мире блоках АЭС на 2018 год --> Только сравните цифры 1кВт СЭС 500 долларов на постройку и 1кВт АЭС современного и самого дорогого французского реактора ERP-1600 -> 5,3 доллара...так то в Бельгии а реактор в Китае CRP-1000 вообще -> 1,6 доллара за 1кВт. Просто осознайте в какую пропасть нас тащат бездари чиновники со своими СЄС... 500 долларов против 1,6-5 доллара (((.. Более того теперь зажимают домашние СЄС оставляя нишу только крупным СЭС только олигархату.. меняют правила игры вводя "аукционы"...Нас садят на иглу дорогой и не стабильной генерации и уничтожают высокотехнологическую атомную отрасль... Ядерный реактор срок службы 60+ лет а если продлить то и 100 лет протянет... СЭС фотопанели 25 лет.. и то если таких производителей как панасоник ..а китайские и того меньше... То есть за срок службы реактора АЭС (100 лет) мы за этот срок времени 5 ПЯТЬ раз построим и спишем и опять построим СЭС...а теперь 5* 500 уе за 1квт -- 2500 уе...и 5 уе от реактора...Вот что такое ВИЭ и СЭС...
Джон написав:Просто осознайте в какую пропасть нас тащат бездари чиновники со своими СЄС... 500 долларов против 1,6-5 доллара (((..
СЕС дешевше, на порядок, бо для АЕС не долари, а кілодолари. Якщо гігаватний реактор коштує три мільярди доларів, то скільки буде за кіловат? АЕС тому і не поспішають будувати, бо вартість СЕС стрімко падає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...