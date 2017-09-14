Скільки заробляють власники домашніх сонячних електростанцій

Додано: Пон 29 кві, 2019 19:31

Puente написав: Зелений тариф десь під 6 грн за 1 кВт-год . 30 кВт станція вийде по ціні від 12 до 16 тисяч баксів Зелений тариф десь під 6 грн за 1 кВт-год . 30 кВт станція вийде по ціні від 12 до 16 тисяч баксів

То есть считаем стоимость постройки за 1кВт -> около 500 долларов за 1Квт.. надо потратить при постройке.А вот таблица по стоимости за 1кВт возводимых в мире блоках АЭС на 2018 год -->Только сравните цифры 1кВт СЭС 500 долларов на постройку и 1кВт АЭС современного и самого дорогого французского реактора ERP-1600 -> 5,3 доллара...так то в Бельгии а реактор в Китае CRP-1000 вообще -> 1,6 доллара за 1кВт.Просто осознайте в какую пропасть нас тащат бездари чиновники со своими СЄС...500 долларов против 1,6-5 доллара (((..Более того теперь зажимают домашние СЄС оставляя нишу только крупным СЭС только олигархату.. меняют правила игры вводя "аукционы"...Нас садят на иглу дорогой и не стабильной генерации и уничтожают высокотехнологическую атомную отрасль...Ядерный реактор срок службы 60+ лет а если продлить то и 100 лет протянет... СЭС фотопанели 25 лет.. и то если таких производителей как панасоник ..а китайские и того меньше... То есть за срок службы реактора АЭС (100 лет) мы за этот срок времени 5 ПЯТЬ раз построим и спишем и опять построим СЭС...а теперь 5* 500 уе за 1квт -- 2500 уе...и 5 уе от реактора...Вот что такое ВИЭ и СЭС...