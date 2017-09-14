Скільки заробляють власники домашніх сонячних електростанцій
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Puente написав:Зелений тариф десь під 6 грн за 1 кВт-год . 30 кВт станція вийде по ціні від 12 до 16 тисяч баксів . Якщо невелике споживання власне - то 2/3 можна продавати . Але це ж коли сонце світить . Тобто це штука нормальна - але окупається не так швидко - від 3 до 7 років . І то - міняється система оплати - і ціна зменшується і планують проводити якісь аукціони ( зменшення ціни ) . Тобто реально строки окупності будуть рости ...
Те кто строят, продают 100% И строят так чтоб выдавала максимум из разрешенного. Если бы за это платили только желающие пользоваться зеленой энергией было бы ок, а платить этим товарищам из своего кармана как-то не очень.
Господа, вот кто "помогает в Украине развивается среднему классу, способствует развитию зелёной энергетики, увеличивает поступление налогов в бюджет"!!! Там всё написано: Домбровський Олександр Георгійович. Если рассматривать государство, как партнёра, то партнёр, как "девочка" - не знает чего хочет и меняет условия договора. Есть условия договора до 2030-го года, будет добры, эти условия выполнять! С такими "партнёрами", как господин Домбровский, даже свои не захотят иметь дел, я уже молчу о буржуях! - А почему Вы не хотите вести бизнес в Украине? - А потому, что в Украине есть депутат Домбровский! Который меняет условия договора при малейшем дуновении ветра!
Puente написав:Зелений тариф десь під 6 грн за 1 кВт-год . 30 кВт станція вийде по ціні від 12 до 16 тисяч баксів
То есть считаем стоимость постройки за 1кВт -> около 500 долларов за 1Квт.. надо потратить при постройке. А вот таблица по стоимости за 1кВт возводимых в мире блоках АЭС на 2018 год --> Только сравните цифры 1кВт СЭС 500 долларов на постройку и 1кВт АЭС современного и самого дорогого французского реактора ERP-1600 -> 5,3 доллара...так то в Бельгии а реактор в Китае CRP-1000 вообще -> 1,6 доллара за 1кВт. Просто осознайте в какую пропасть нас тащат бездари чиновники со своими СЄС... 500 долларов против 1,6-5 доллара (((.. Более того теперь зажимают домашние СЄС оставляя нишу только крупным СЭС только олигархату.. меняют правила игры вводя "аукционы"...Нас садят на иглу дорогой и не стабильной генерации и уничтожают высокотехнологическую атомную отрасль... Ядерный реактор срок службы 60+ лет а если продлить то и 100 лет протянет... СЭС фотопанели 25 лет.. и то если таких производителей как панасоник ..а китайские и того меньше... То есть за срок службы реактора АЭС (100 лет) мы за этот срок времени 5 ПЯТЬ раз построим и спишем и опять построим СЭС...а теперь 5* 500 уе за 1квт -- 2500 уе...и 5 уе от реактора...Вот что такое ВИЭ и СЭС...
Джон написав:Просто осознайте в какую пропасть нас тащат бездари чиновники со своими СЄС... 500 долларов против 1,6-5 доллара (((..
СЕС дешевше, на порядок, бо для АЕС не долари, а кілодолари. Якщо гігаватний реактор коштує три мільярди доларів, то скільки буде за кіловат? АЕС тому і не поспішають будувати, бо вартість СЕС стрімко падає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Таблицу не пересчитывал но там указано то что указано.. хотел исправить но передумал.. даже в таком варианте СЭС не выгодна...вот реактор СPR- 1000 там стоимость на постройку 1кВт = 1600 уе. Срок службы - порядка 100 лет. Срок слубы сЭС - 20 лет . То есть на 100 лет надо ПЯТЬ раз построить через каждые 20 лет по СЭС. То есть 500* 5 = 2500 уе. Как видим дороже почти в ДВА раза. НО с АЭС идиоты имеют ОЯТ, а умные выходят на рынок изотопов. Тот же тритий который вырабатывает реактор как побочный продукт стоит 30 000 долларов /грамм. А в реакторе его нарабатывается за год до килограмма..я не говорю про плутоний который можно продать в США например или Молибден-99 для медицины... ничего этого в СЭС нет и никогда не будет. Если отработанное топливо перерабатывать то можно на рынке изотопов отбить все затраты на постройку реактора...ну или как минимум снизить их существенно.. кроме того Украина имеет запасы урана для топлива к реакторам АЭС...Добыча урана- производство своего ядерного топлива - реакторы АЭС не только как источник энергии но как источник изотопов- промышленность по переработке и производству изотопов- выход на многомиллиардный рынок изотопов.. По сути высокотехнологическое производство, дешевая энергия..просто престиж страны...и в замен этого китайские фотопанельки на китайских инверторах...не представляю уровень технической убогости и политической безграмотности керманычей что бы шанс стать одной из развитых стран в мире поменять на фотопанельки и технологии уровня Зимбабве и Республики Чад. Там знаете белые колонисты бывшим рабам что и читать не все умеют СЭС развивают.... вот такие "Зеленые нью Васюки" и предлагают нынешние керманычи нам...ну уже бывшие керманычи надеюсь..
lapay написав:АЕС тому і не поспішають будувати, бо вартість СЕС стрімко падає.
да нет.. СЭС тут вообще не причем. В США например это вопрос дешевого сланцевого газа...в Украине его нет. Так что вопрос не актуален. В Германии тоже от субсидирования СЭС отказались практически...во Франции "зеленого бреда" не было вообще.. Почему в Украине запретили строить домовые СЭС на земле? А потому что основная цель "Зеленого тарифа" это не энергетика, это способ отмывания ворованных денег офшорными барыгами.. А тут "холопы" со своими килловатам влазят....а бюджет то не резиновый.