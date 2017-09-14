Скільки заробляють власники домашніх сонячних електростанцій

Додано: Пон 29 кві, 2019 22:31

lapay написав: то скільки буде за кіловат? то скільки буде за кіловат?

lapay написав: АЕС тому і не поспішають будувати, бо вартість СЕС стрімко падає. АЕС тому і не поспішають будувати, бо вартість СЕС стрімко падає.

Таблицу не пересчитывал но там указано то что указано.. хотел исправить но передумал.. даже в таком варианте СЭС не выгодна...вот реактор СPR- 1000 там стоимость на постройку 1кВт = 1600 уе. Срок службы - порядка 100 лет. Срок слубы сЭС - 20 лет . То есть на 100 лет надо ПЯТЬ раз построить через каждые 20 лет по СЭС. То есть 500* 5 = 2500 уе. Как видим дороже почти в ДВА раза. НО с АЭС идиоты имеют ОЯТ, а умные выходят на рынок изотопов. Тот же тритий который вырабатывает реактор как побочный продукт стоит 30 000 долларов /грамм. А в реакторе его нарабатывается за год до килограмма..я не говорю про плутоний который можно продать в США например или Молибден-99 для медицины... ничего этого в СЭС нет и никогда не будет.Если отработанное топливо перерабатывать то можно на рынке изотопов отбить все затраты на постройку реактора...ну или как минимум снизить их существенно.. кроме того Украина имеет запасы урана для топлива к реакторам АЭС...Добыча урана- производство своего ядерного топлива - реакторы АЭС не только как источник энергии но как источник изотопов- промышленность по переработке и производству изотопов- выход на многомиллиардный рынок изотопов.. По сути высокотехнологическое производство, дешевая энергия..просто престиж страны...и в замен этого китайские фотопанельки на китайских инверторах...не представляю уровень технической убогости и политической безграмотности керманычей что бы шанс стать одной из развитых стран в мире поменять на фотопанельки и технологии уровня Зимбабве и Республики Чад. Там знаете белые колонисты бывшим рабам что и читать не все умеют СЭС развивают.... вот такие "Зеленые нью Васюки" и предлагают нынешние керманычи нам...ну уже бывшие керманычи надеюсь..да нет.. СЭС тут вообще не причем. В США например это вопрос дешевого сланцевого газа...в Украине его нет. Так что вопрос не актуален.В Германии тоже от субсидирования СЭС отказались практически...во Франции "зеленого бреда" не было вообще..Почему в Украине запретили строить домовые СЭС на земле?А потому что основная цель "Зеленого тарифа" это не энергетика, это способ отмывания ворованных денег офшорными барыгами..А тут "холопы" со своими килловатам влазят....а бюджет то не резиновый.