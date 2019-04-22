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У Києві пропонують збільшити
штрафи за викидання сміття...

У Києві пропонують збільшити штрафи за викидання сміття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 09:36

У Києві пропонують збільшити штрафи за викидання сміття...

Пропонуємо до обговорення:
Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики підтримала проект звернення до Верховної Ради щодо вирішення проблеми викидання відходів у неналежних місцях.

Дивися повний текст У Києві пропонують збільшити штрафи за викидання сміття повз урну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 09:36

Какие законы не принимай, а бы*** всё равно будет бросать мусор на газоны. Такой у нас народ, к сожалению.
avk
 
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  avk написав:Какие законы не принимай, а бы*** всё равно будет бросать мусор на газоны. Такой у нас народ, к сожалению.

Тут народ не только в Украине. Но штрафы без механизма контроля - пустой звук.
Gastarbaiter
 
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