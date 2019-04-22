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В Україні завершено пілотний
проект випуску е-гривні

В Україні завершено пілотний проект випуску е-гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 10:37

В Україні завершено пілотний проект випуску е-гривні

Пропонуємо до обговорення:
Зусилля фінрегулятора будуть спрямовані на те, щоб максимально спростити вихід на ринок для платіжних компаній.

Дивися повний текст В Україні завершено пілотний проект випуску е-гривні.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 10:37

Столько слов и так и не понятно что центробанк не устраивает в безналичной гривне, которую он и сейчас успешо эмитирует.
moveton
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