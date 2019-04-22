Зусилля фінрегулятора будуть спрямовані на те, щоб максимально спростити вихід на ринок для платіжних компаній.
Дивися повний текст В Україні завершено пілотний проект випуску е-гривні.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 10:37
В Україні завершено пілотний проект випуску е-гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні завершено пілотний проект випуску е-гривні.
Додано: Чет 25 кві, 2019 10:37
Столько слов и так и не понятно что центробанк не устраивает в безналичной гривне, которую он и сейчас успешо эмитирует.
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