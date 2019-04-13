Верховна Рада 25 квітня схвалила "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної".
Дивися повний текст Рада ухвалила \"мовний закон\".
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Додано: Чет 25 кві, 2019 10:41
Рада ухвалила "мовний закон"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила \"мовний закон\".
Додано: Чет 25 кві, 2019 10:41
Хорошая новость.
Еще бы дорогами занялись и количество депутатов хотя бы до 300, а лучше 225 сократили.
Додано: Чет 25 кві, 2019 11:01
Rainbow
по ходу, нарушаете. Здесь не личное общение и не религиозный обряд.
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