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Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 10:41

Рада ухвалила "мовний закон"

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада 25 квітня схвалила "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної".

Дивися повний текст Рада ухвалила \"мовний закон\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 10:41

Хорошая новость.
Еще бы дорогами занялись и количество депутатов хотя бы до 300, а лучше 225 сократили.
Rainbow
 
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Rainbow А лучше до 0, спецы за меньшие деньги лучше законы напишут.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:01

Rainbow
по ходу, нарушаете. Здесь не личное общение и не религиозный обряд.
max1gu
 
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