Верховна Рада 25 квітня схвалила "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної".
Дивися повний текст Рада ухвалила \"мовний закон\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 кві, 2019 10:41
Рада ухвалила "мовний закон"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила \"мовний закон\".
Додано: Чет 25 кві, 2019 10:41
Хорошая новость.
Еще бы дорогами занялись и количество депутатов хотя бы до 300, а лучше 225 сократили.
Додано: Чет 25 кві, 2019 11:01
Rainbow
по ходу, нарушаете. Здесь не личное общение и не религиозный обряд.
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:34
Публічний простір – це соціальний простір, який є відкритим і доступним для всіх. Він може існувати у вигляді: тротуарів, громадських площ, скверів, парків, пляжів, дворових територій, тощо.
Публічні простори створюються і утримуються для громадян. Вони належать громадськості, служать на благо суспільства, сприяють суспільній згуртованості. Виховують правильне розуміння відпочинку та вміння проводити свій вільний час.
Успішні публічні простори в місті- це ті, які приваблюють людей; місця, де проходить активне соціальне життя, відбувається спілкування, розвиток та культурний обмін .
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:50
Дуже потрібний закон. Бо проблема в тому, що екскурсії українською для українців відсутні. А як запитуєш про таку, то дивляться як на прибульця.
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:54
После принятия закона в том виде, в каком его приняли, пусть нынешние депутаты не ждут большого количества голосов на парламентских выборах.
В сад...
Додано: Чет 25 кві, 2019 15:02
Я могу!
Будете на остановке транспорта громко говорить по-русски так, что это не понравится какому-нибудь "патриоту" - снимет вас на камеру, передаст "инспектору по языку" (ноу-хау данного закона) и вас оштрафуют.
Захочет доктор объяснить на русском ввиду отсутствия украинской терминологии диагноз больному - при первой же жалобе клиника будет оштрафована, а доктор - как решит руководство. Может переложат штраф на него, а может и уволят...
Будете писать на форуме по-русски о бытовой дискриминации, связанной с действием закона - комментарий удалят по первому обращению оскорбленного "патриота".
А так далее. Смысл вы поняли. Общественное пространство - это все пространство, в котором вы живете, кроме собственной квартиры и гаража (если повезло и таковой у вас есть)
|