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Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 10:41

Рада ухвалила "мовний закон"

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада 25 квітня схвалила "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної".

Дивися повний текст Рада ухвалила \"мовний закон\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 10:41

Хорошая новость.
Еще бы дорогами занялись и количество депутатов хотя бы до 300, а лучше 225 сократили.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 10:49

Rainbow А лучше до 0, спецы за меньшие деньги лучше законы напишут.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:01

Rainbow
по ходу, нарушаете. Здесь не личное общение и не религиозный обряд.
max1gu
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:29

Кто-то может просветить, что такое этот "публічний простір"?
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:34

  ЯЧитатель написав:Кто-то может просветить, что такое этот "публічний простір"?

Публічний простір – це соціальний простір, який є відкритим і доступним для всіх. Він може існувати у вигляді: тротуарів, громадських площ, скверів, парків, пляжів, дворових територій, тощо.

Публічні простори створюються і утримуються для громадян. Вони належать громадськості, служать на благо суспільства, сприяють суспільній згуртованості. Виховують правильне розуміння відпочинку та вміння проводити свій вільний час.

Успішні публічні простори в місті- це ті, які приваблюють людей; місця, де проходить активне соціальне життя, відбувається спілкування, розвиток та культурний обмін .

https://arivaurban.net/rozdil-golovnoi-storinki/
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:50

Дуже потрібний закон. Бо проблема в тому, що екскурсії українською для українців відсутні. А як запитуєш про таку, то дивляться як на прибульця.
volodymyrprizvyshche
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:54

После принятия закона в том виде, в каком его приняли, пусть нынешние депутаты не ждут большого количества голосов на парламентских выборах.
В сад...
l66
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 15:02

  ЯЧитатель написав:Кто-то может просветить, что такое этот "публічний простір"?


Я могу!

Будете на остановке транспорта громко говорить по-русски так, что это не понравится какому-нибудь "патриоту" - снимет вас на камеру, передаст "инспектору по языку" (ноу-хау данного закона) и вас оштрафуют.

Захочет доктор объяснить на русском ввиду отсутствия украинской терминологии диагноз больному - при первой же жалобе клиника будет оштрафована, а доктор - как решит руководство. Может переложат штраф на него, а может и уволят...

Будете писать на форуме по-русски о бытовой дискриминации, связанной с действием закона - комментарий удалят по первому обращению оскорбленного "патриота".

А так далее. Смысл вы поняли. Общественное пространство - это все пространство, в котором вы живете, кроме собственной квартиры и гаража (если повезло и таковой у вас есть)
zРадио
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