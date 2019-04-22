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Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 17:16

  ruvex написав:Это не свободная поощрительная украинизация, это еще один шаг, который разъединит людей и именно сейчас, когда большинство сплотилось и хочет изменений в стране. кто-то возмущается раздачей паспортов на востоке страны? Принятие подобного языкового закона это одного поля ягоды, только там разделяет агрессор, а здесь не унимающиеся проигравшие оппоненты.
Считаю, что это не шаг в сторону Европы, это еще один шаг к ослаблению страны в неподходящий момент. На лицо следственный реваншизм.


Рувекс в своем стиле...Кто сплотился? Маргиналы и зрители 1+1? :mrgreen: Тарифы их волнуют. Пусть платят рыночную цену. Привыкли к подачкам и прогибам со стороны власти в виде популярных решений.
Нормальные люди в числе 25%. И они очень быстро восстановят статус-кво. Особенно после полного разочарования в вовчике-клоуне.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 18:19

Re: Рада ухвалила

Рувекс відомий українофоб. Мовчав вже би зі своєю ольгінською мовою.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 18:32

  Viktor написав:
  ruvex написав:Это не свободная поощрительная украинизация, это еще один шаг, который разъединит людей и именно сейчас, когда большинство сплотилось и хочет изменений в стране. кто-то возмущается раздачей паспортов на востоке страны? Принятие подобного языкового закона это одного поля ягоды, только там разделяет агрессор, а здесь не унимающиеся проигравшие оппоненты.
Считаю, что это не шаг в сторону Европы, это еще один шаг к ослаблению страны в неподходящий момент. На лицо следственный реваншизм.


Рувекс в своем стиле...Кто сплотился? Маргиналы и зрители 1+1? :mrgreen: Тарифы их волнуют. Пусть платят рыночную цену. Привыкли к подачкам и прогибам со стороны власти в виде популярных решений.
Нормальные люди в числе 25%. И они очень быстро восстановят статус-кво. Особенно после полного разочарования в вовчике-клоуне.

Какой статус-кво? )))
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:01

  сова написав:я [...] предпочитаю читать в оригинале, как и Марка Твена и Стивенсона и т д и т п!!!

Навіщо кричати? Я про "!!!". Дозвольте витлумачити: обов'язок знати українську не означає заборону знати російську чи, тим більше, англійську. Обов'язок видавати тираж українською не означає заборону видання російською. Просто в закладі, де ви зазвичай купуєте свій російськомовний продукт, українського буде не менше. І ніхто не заборонив сайти російською. Але тепер має бути переклад українською. Читайте, спілкуйтесь російською — ми живемо у вільній країні. І поки країна опирається РФ, так триватиме. Насолоджуйтесь свободою.
pavlo
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:40

От теперь заживем! А то что увеличится, к примеру, время приема у врача (ведь врачу нужно будет переводить свои слова с русского на украинский, а потом еще без ошибок записать это в мед. карте (ведь ошибки там чреваты) - это мелочи ж, так? Ну то что некоторые министры не знаю укр. языка - это действительно мелочи, после "кровосись" меня уже удивить трудно.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 20:21

  сова написав:Frant

Уважаемый, подскажите какую литературу вы предлагаете читать на украинском? Только не предлагайте перевод с русс*кого. Получается не очень, после оригинала. Шекспира я так же предпочитаю читать в оригинале, как и Марка Твена и Стивенсона и т д и т п!!!


О, у нас появился тонкий ценитель, читает Шекспира в оригинале.
Надеюсь совсем в оригинале, на староанглийском?

И, кстати, ничего что переводы с английского (да и польского) частенько выходят в Украине раньше и получаются лучше, чем в РФ?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:04

Re: Рада ухвалила "мовний закон"

RomanTik написав:От теперь заживем! А то что увеличится, к примеру, время приема у врача (ведь врачу нужно будет переводить свои слова с русского на украинский, а потом еще без ошибок записать это в мед. карте (ведь ошибки там чреваты) - это мелочи ж, так? Ну то что некоторые министры не знаю укр. языка - это действительно мелочи, после "кровосись" меня уже удивить трудно.
Не увеличится, ибо врачу без разницы, на каком языке писать, такая проблема может быть или у иностранца или у человека с низким умственным развитием
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:22

Faceless, ну если сам модератор так сказал, то я конечно спокоен.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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