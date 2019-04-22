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ruvex написав:Это не свободная поощрительная украинизация, это еще один шаг, который разъединит людей и именно сейчас, когда большинство сплотилось и хочет изменений в стране. кто-то возмущается раздачей паспортов на востоке страны? Принятие подобного языкового закона это одного поля ягоды, только там разделяет агрессор, а здесь не унимающиеся проигравшие оппоненты. Считаю, что это не шаг в сторону Европы, это еще один шаг к ослаблению страны в неподходящий момент. На лицо следственный реваншизм.
Рувекс в своем стиле...Кто сплотился? Маргиналы и зрители 1+1? Тарифы их волнуют. Пусть платят рыночную цену. Привыкли к подачкам и прогибам со стороны власти в виде популярных решений. Нормальные люди в числе 25%. И они очень быстро восстановят статус-кво. Особенно после полного разочарования в вовчике-клоуне.
ruvex написав:Это не свободная поощрительная украинизация, это еще один шаг, который разъединит людей и именно сейчас, когда большинство сплотилось и хочет изменений в стране. кто-то возмущается раздачей паспортов на востоке страны? Принятие подобного языкового закона это одного поля ягоды, только там разделяет агрессор, а здесь не унимающиеся проигравшие оппоненты. Считаю, что это не шаг в сторону Европы, это еще один шаг к ослаблению страны в неподходящий момент. На лицо следственный реваншизм.
Рувекс в своем стиле...Кто сплотился? Маргиналы и зрители 1+1? Тарифы их волнуют. Пусть платят рыночную цену. Привыкли к подачкам и прогибам со стороны власти в виде популярных решений. Нормальные люди в числе 25%. И они очень быстро восстановят статус-кво. Особенно после полного разочарования в вовчике-клоуне.
сова написав:я [...] предпочитаю читать в оригинале, как и Марка Твена и Стивенсона и т д и т п!!!
Навіщо кричати? Я про "!!!". Дозвольте витлумачити: обов'язок знати українську не означає заборону знати російську чи, тим більше, англійську. Обов'язок видавати тираж українською не означає заборону видання російською. Просто в закладі, де ви зазвичай купуєте свій російськомовний продукт, українського буде не менше. І ніхто не заборонив сайти російською. Але тепер має бути переклад українською. Читайте, спілкуйтесь російською — ми живемо у вільній країні. І поки країна опирається РФ, так триватиме. Насолоджуйтесь свободою.
От теперь заживем! А то что увеличится, к примеру, время приема у врача (ведь врачу нужно будет переводить свои слова с русского на украинский, а потом еще без ошибок записать это в мед. карте (ведь ошибки там чреваты) - это мелочи ж, так? Ну то что некоторые министры не знаю укр. языка - это действительно мелочи, после "кровосись" меня уже удивить трудно.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Уважаемый, подскажите какую литературу вы предлагаете читать на украинском? Только не предлагайте перевод с русс*кого. Получается не очень, после оригинала. Шекспира я так же предпочитаю читать в оригинале, как и Марка Твена и Стивенсона и т д и т п!!!
О, у нас появился тонкий ценитель, читает Шекспира в оригинале. Надеюсь совсем в оригинале, на староанглийском?
И, кстати, ничего что переводы с английского (да и польского) частенько выходят в Украине раньше и получаются лучше, чем в РФ?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
RomanTik написав:От теперь заживем! А то что увеличится, к примеру, время приема у врача (ведь врачу нужно будет переводить свои слова с русского на украинский, а потом еще без ошибок записать это в мед. карте (ведь ошибки там чреваты) - это мелочи ж, так? Ну то что некоторые министры не знаю укр. языка - это действительно мелочи, после "кровосись" меня уже удивить трудно.
Не увеличится, ибо врачу без разницы, на каком языке писать, такая проблема может быть или у иностранца или у человека с низким умственным развитием
l66 написав:Принятием этого закона нынешние депутаты показали, что они не собираются делать шаги по возврату Крыма и захваченных территорий, где жители говорят на русском.
Связано как теплое с мягким. И я говорю на русском, чем закон-то мешает?! После возврата Крыма спокойно себе крымчане будут говорить на русском, но государственнЫй будет у них и у нас украинский, что правильно по определению
Viktor написав:Рувекс в своем стиле...Кто сплотился? Маргиналы и зрители 1+1? Тарифы их волнуют. Пусть платят рыночную цену. Привыкли к подачкам и прогибам со стороны власти в виде популярных решений. Нормальные люди в числе 25%. И они очень быстро восстановят статус-кво. Особенно после полного разочарования в вовчике-клоуне.
Эти 25% - люди, у которых менталитет покорных крепостных и холопов. Они действительно будут платить какие угодно тарифы, терпеть любые неудобства, только чтобы не гневать барина (Порошенко как раз идеально вписался в такой образ доброго но строгого барина)