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Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 02:59

  SMOKE написав:Связано как теплое с мягким. И я говорю на русском, чем закон-то мешает?! После возврата Крыма спокойно себе крымчане будут говорить на русском, но государственнЫй будет у них и у нас украинский, что правильно по определению

Не допускаете например, что этот возврат может быть сопряжен с референдумом среди жителей Крыма (не фейковым, а настоящим, под эгидой ОБСЕ и т.п.)? Как на их мнение повлияет этот закон, по которому даже русские детсадики вне закона, как и спектакли по Чехову (как вы представляете себе субтитры в театре)?
Tegularius
 
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