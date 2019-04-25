Рада ухвалила

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
SMOKE написав:Связано как теплое с мягким. И я говорю на русском, чем закон-то мешает?! После возврата Крыма спокойно себе крымчане будут говорить на русском, но государственнЫй будет у них и у нас украинский, что правильно по определению
Не допускаете например, что этот возврат может быть сопряжен с референдумом среди жителей Крыма (не фейковым, а настоящим, под эгидой ОБСЕ и т.п.)? Как на их мнение повлияет этот закон, по которому даже русские детсадики вне закона, как и спектакли по Чехову (как вы представляете себе субтитры в театре)?
SMOKE написав:Связано как теплое с мягким. И я говорю на русском, чем закон-то мешает?! После возврата Крыма спокойно себе крымчане будут говорить на русском, но государственнЫй будет у них и у нас украинский, что правильно по определению
Не допускаете например, что этот возврат может быть сопряжен с референдумом среди жителей Крыма (не фейковым, а настоящим, под эгидой ОБСЕ и т.п.)? Как на их мнение повлияет этот закон, по которому даже русские детсадики вне закона, как и спектакли по Чехову (как вы представляете себе субтитры в театре)?
Не нужно нагнетать. В чем проблема с теми же садиками, чтобы дети с детства не имели проблем с языком? Контент театральный на русском и других никуда не денется. Защищается часть украинского в медиапространстве. И основное- какой может быть нафиг референдум с вопросом "Вы сепаратист или нет?" Референдумы о территориальных вопросах решает вся страна, а не отдельно взятый Крым. Вопрос языка вообще сильно раздут. Людям ни холодно, ни жарко от этого закона. Как правильно сказали выше - за 28 лет независимости только умственно-отсталые могут не знать/не понимать украинский язык, живя в Украине. Это просто невозможно даже, если человек его не учил специально.
SMOKE написав:Связано как теплое с мягким. И я говорю на русском, чем закон-то мешает?! После возврата Крыма спокойно себе крымчане будут говорить на русском, но государственнЫй будет у них и у нас украинский, что правильно по определению
Не допускаете например, что этот возврат может быть сопряжен с референдумом среди жителей Крыма (не фейковым, а настоящим, под эгидой ОБСЕ и т.п.)? Как на их мнение повлияет этот закон, по которому даже русские детсадики вне закона, как и спектакли по Чехову (как вы представляете себе субтитры в театре)?
Яка трагедія!!! Її можна порівнювати з голодом 1933 чи масовими репресіями 1937 року, що були організовані росіянами в Україні, тодішній УРСР.
Чехова залишимо росіянам. Най читають його і мчаться з вишневого сада в Маскву!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Viktor написав:Рувекс в своем стиле...Кто сплотился? Маргиналы и зрители 1+1? Тарифы их волнуют. Пусть платят рыночную цену. Привыкли к подачкам и прогибам со стороны власти в виде популярных решений. Нормальные люди в числе 25%. И они очень быстро восстановят статус-кво. Особенно после полного разочарования в вовчике-клоуне.
Эти 25% - люди, у которых менталитет покорных крепостных и холопов. Они действительно будут платить какие угодно тарифы, терпеть любые неудобства, только чтобы не гневать барина (Порошенко как раз идеально вписался в такой образ доброго но строгого барина)
Прикольно читати опуси московита.
То 90% росіян живуть в гавні по горло, харчуються ялинковими шишками і хвалять Путіна, який обкрав вашу расею.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
ruvex написав:Это не свободная поощрительная украинизация, это еще один шаг, который разъединит людей и именно сейчас, когда большинство сплотилось и хочет изменений в стране. кто-то возмущается раздачей паспортов на востоке страны? Принятие подобного языкового закона это одного поля ягоды, только там разделяет агрессор, а здесь не унимающиеся проигравшие оппоненты. Считаю, что это не шаг в сторону Европы, это еще один шаг к ослаблению страны в неподходящий момент. На лицо следственный реваншизм.
Рувекс в своем стиле...Кто сплотился? Маргиналы и зрители 1+1? Тарифы их волнуют. Пусть платят рыночную цену. Привыкли к подачкам и прогибам со стороны власти в виде популярных решений. Нормальные люди в числе 25%. И они очень быстро восстановят статус-кво. Особенно после полного разочарования в вовчике-клоуне.
Я то в своем стиле. А кто-то и своего мнения не имеет или не вправе его высказать, все строчит 5 летними заклинаниями.
pavlo, так для этого нужно владеть латынью на уровне разговорного, а не на уровне "названия органов и лекарств" как большинство врачей. Да и как-то иногда бывает охота прочитать что там пишет эскулап, а латыни пациенты не знают ))). з.ы. депутаты в очередной раз кинули лопату г..вна на вентилятор этим законом - это хорошо заметно по расколу на форуме. Причем больше всех лютуют поборники украинизации, переход на личности, советы в стиле "чемодан, вокзал" - это у них норма. Единая страна говорите? Печально всё это...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik написав:pavlo, так для этого нужно владеть латынью на уровне разговорного, а не на уровне "названия органов и лекарств" как большинство врачей. Да и как-то иногда бывает охота прочитать что там пишет эскулап, а латыни пациенты не знают ))). з.ы. депутаты в очередной раз кинули лопату г..вна на вентилятор этим законом - это хорошо заметно по расколу на форуме. Причем больше всех лютуют поборники украинизации, переход на личности, советы в стиле "чемодан, вокзал" - это у них норма. Единая страна говорите? Печально всё это...
Страждальцям, яким не подобається мовний закон: "Российская агрессия их не раздражает, а украинизация прямо бесит
Казалось бы, в чем проблема? Нужный закон, мы понемногу отмываемся от имперской грязи, вспоминая настоящую историю, вспоминая свой язык, избавляясь от российских бизнесменов и пропагандистов в рясах. Что не так? Не ко времени? Давайте сперва займемся экономикой, социальными стандартами, а потом, когда-нибудь, возможно. Это Новинский вчера излагал в парламенте – мораторий на три года по вопросу языка, истории и религии ввести. Надо же, не так давно стал гражданином Украины человек, но не стесняется нас учить. И ладно бы он один такой – там целый хор из бывших регионалов и не только регионалов. И не только в Раде, кстати."