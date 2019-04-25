Рада ухвалила

Додано: П'ят 26 кві, 2019 06:20

Tegularius написав: SMOKE написав: Связано как теплое с мягким. И я говорю на русском, чем закон-то мешает?! После возврата Крыма спокойно себе крымчане будут говорить на русском, но государственнЫй будет у них и у нас украинский, что правильно по определению Связано как теплое с мягким. И я говорю на русском, чем закон-то мешает?! После возврата Крыма спокойно себе крымчане будут говорить на русском, но государственнЫй будет у них и у нас украинский, что правильно по определению

Не допускаете например, что этот возврат может быть сопряжен с референдумом среди жителей Крыма (не фейковым, а настоящим, под эгидой ОБСЕ и т.п.)? Как на их мнение повлияет этот закон, по которому даже русские детсадики вне закона, как и спектакли по Чехову (как вы представляете себе субтитры в театре)? Не допускаете например, что этот возврат может быть сопряжен с референдумом среди жителей Крыма (не фейковым, а настоящим, под эгидой ОБСЕ и т.п.)? Как на их мнение повлияет этот закон, по которому даже русские детсадики вне закона, как и спектакли по Чехову (как вы представляете себе субтитры в театре)?

Не нужно нагнетать. В чем проблема с теми же садиками, чтобы дети с детства не имели проблем с языком? Контент театральный на русском и других никуда не денется. Защищается часть украинского в медиапространстве. И основное- какой может быть нафиг референдум с вопросом "Вы сепаратист или нет?" Референдумы о территориальных вопросах решает вся страна, а не отдельно взятый Крым. Вопрос языка вообще сильно раздут. Людям ни холодно, ни жарко от этого закона. Как правильно сказали выше - за 28 лет независимости только умственно-отсталые могут не знать/не понимать украинский язык, живя в Украине. Это просто невозможно даже, если человек его не учил специально.