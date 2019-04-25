RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 02:59

  SMOKE написав:Связано как теплое с мягким. И я говорю на русском, чем закон-то мешает?! После возврата Крыма спокойно себе крымчане будут говорить на русском, но государственнЫй будет у них и у нас украинский, что правильно по определению

Не допускаете например, что этот возврат может быть сопряжен с референдумом среди жителей Крыма (не фейковым, а настоящим, под эгидой ОБСЕ и т.п.)? Как на их мнение повлияет этот закон, по которому даже русские детсадики вне закона, как и спектакли по Чехову (как вы представляете себе субтитры в театре)?
Tegularius
 
Повідомлень: 837
З нами з: 11.02.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 06:20

Рада ухвалила

  Tegularius написав:
  SMOKE написав:Связано как теплое с мягким. И я говорю на русском, чем закон-то мешает?! После возврата Крыма спокойно себе крымчане будут говорить на русском, но государственнЫй будет у них и у нас украинский, что правильно по определению

Не допускаете например, что этот возврат может быть сопряжен с референдумом среди жителей Крыма (не фейковым, а настоящим, под эгидой ОБСЕ и т.п.)? Как на их мнение повлияет этот закон, по которому даже русские детсадики вне закона, как и спектакли по Чехову (как вы представляете себе субтитры в театре)?

Не нужно нагнетать. В чем проблема с теми же садиками, чтобы дети с детства не имели проблем с языком? Контент театральный на русском и других никуда не денется. Защищается часть украинского в медиапространстве. И основное- какой может быть нафиг референдум с вопросом "Вы сепаратист или нет?" Референдумы о территориальных вопросах решает вся страна, а не отдельно взятый Крым. Вопрос языка вообще сильно раздут. Людям ни холодно, ни жарко от этого закона. Как правильно сказали выше - за 28 лет независимости только умственно-отсталые могут не знать/не понимать украинский язык, живя в Украине. Это просто невозможно даже, если человек его не учил специально.
SMOKE
 
Повідомлень: 3949
З нами з: 06.02.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 07:19

  Tegularius написав:
  SMOKE написав:Связано как теплое с мягким. И я говорю на русском, чем закон-то мешает?! После возврата Крыма спокойно себе крымчане будут говорить на русском, но государственнЫй будет у них и у нас украинский, что правильно по определению

Не допускаете например, что этот возврат может быть сопряжен с референдумом среди жителей Крыма (не фейковым, а настоящим, под эгидой ОБСЕ и т.п.)? Как на их мнение повлияет этот закон, по которому даже русские детсадики вне закона, как и спектакли по Чехову (как вы представляете себе субтитры в театре)?

Яка трагедія!!! Її можна порівнювати з голодом 1933 чи масовими репресіями 1937 року, що були організовані росіянами в Україні, тодішній УРСР.

Чехова залишимо росіянам. Най читають його і мчаться з вишневого сада в Маскву!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19656
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 07:23

  Tegularius написав:
  Viktor написав:Рувекс в своем стиле...Кто сплотился? Маргиналы и зрители 1+1? :mrgreen: Тарифы их волнуют. Пусть платят рыночную цену. Привыкли к подачкам и прогибам со стороны власти в виде популярных решений.
Нормальные люди в числе 25%. И они очень быстро восстановят статус-кво. Особенно после полного разочарования в вовчике-клоуне.

Эти 25% - люди, у которых менталитет покорных крепостных и холопов. Они действительно будут платить какие угодно тарифы, терпеть любые неудобства, только чтобы не гневать барина (Порошенко как раз идеально вписался в такой образ доброго но строгого барина)

Прикольно читати опуси московита.

То 90% росіян живуть в гавні по горло, харчуються ялинковими шишками і хвалять Путіна, який обкрав вашу расею.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19656
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:43

  Viktor написав:
  ruvex написав:Это не свободная поощрительная украинизация, это еще один шаг, который разъединит людей и именно сейчас, когда большинство сплотилось и хочет изменений в стране. кто-то возмущается раздачей паспортов на востоке страны? Принятие подобного языкового закона это одного поля ягоды, только там разделяет агрессор, а здесь не унимающиеся проигравшие оппоненты.
Считаю, что это не шаг в сторону Европы, это еще один шаг к ослаблению страны в неподходящий момент. На лицо следственный реваншизм.


Рувекс в своем стиле...Кто сплотился? Маргиналы и зрители 1+1? :mrgreen: Тарифы их волнуют. Пусть платят рыночную цену. Привыкли к подачкам и прогибам со стороны власти в виде популярных решений.
Нормальные люди в числе 25%. И они очень быстро восстановят статус-кво. Особенно после полного разочарования в вовчике-клоуне.

Я то в своем стиле. А кто-то и своего мнения не имеет или не вправе его высказать, все строчит 5 летними заклинаниями.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7943
З нами з: 03.11.08
Подякував: 653 раз.
Подякували: 1657 раз.
 
Профіль
1
4
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:49

  RomanTik написав:врачу нужно будет переводить [...] с русского на украинский [...] без ошибок

Хай одразу латиною пише, щоб не помилитися, бо латина→русский→українська — то ще той зіпсований телефон
pavlo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 12.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:14

pavlo, так для этого нужно владеть латынью на уровне разговорного, а не на уровне "названия органов и лекарств" как большинство врачей. Да и как-то иногда бывает охота прочитать что там пишет эскулап, а латыни пациенты не знают ))).
з.ы. депутаты в очередной раз кинули лопату г..вна на вентилятор этим законом - это хорошо заметно по расколу на форуме. Причем больше всех лютуют поборники украинизации, переход на личности, советы в стиле "чемодан, вокзал" - это у них норма. Единая страна говорите? Печально всё это...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2494
З нами з: 06.01.16
Подякував: 6639 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:26

  RomanTik написав:pavlo, так для этого нужно владеть латынью на уровне разговорного, а не на уровне "названия органов и лекарств" как большинство врачей. Да и как-то иногда бывает охота прочитать что там пишет эскулап, а латыни пациенты не знают ))).
з.ы. депутаты в очередной раз кинули лопату г..вна на вентилятор этим законом - это хорошо заметно по расколу на форуме. Причем больше всех лютуют поборники украинизации, переход на личности, советы в стиле "чемодан, вокзал" - это у них норма. Единая страна говорите? Печально всё это...


Страждальцям, яким не подобається мовний закон:
"Российская агрессия их не раздражает, а украинизация прямо бесит

Казалось бы, в чем проблема? Нужный закон, мы понемногу отмываемся от имперской грязи, вспоминая настоящую историю, вспоминая свой язык, избавляясь от российских бизнесменов и пропагандистов в рясах. Что не так? Не ко времени? Давайте сперва займемся экономикой, социальными стандартами, а потом, когда-нибудь, возможно. Это Новинский вчера излагал в парламенте – мораторий на три года по вопросу языка, истории и религии ввести. Надо же, не так давно стал гражданином Украины человек, но не стесняется нас учить. И ладно бы он один такой – там целый хор из бывших регионалов и не только регионалов. И не только в Раде, кстати."

https://uainfo.org/blognews/1556265970- ... ryamo.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19656
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jeugen і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада відтермінувала введення штрафів за порушення... 1, 2, 3
R2 » Чет 25 кві, 2019 14:46
20 826
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 10:58
sal
Рада відмовилась забороняти встановлення домашніх...
R2 » П'ят 26 кві, 2019 08:31
1 50
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 08:31
cia
Президент підписав Закон про соцпослуги
R2 » Сер 24 кві, 2019 11:58
3 193
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2019 16:42
Proofy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (297)
26.04.2019 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.