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SMOKE написав:............. Не нужно нагнетать. В чем проблема с теми же садиками, чтобы дети с детства не имели проблем с языком? Контент театральный на русском и других никуда не денется. Защищается часть украинского в медиапространстве. И основное- какой может быть нафиг референдум с вопросом "Вы сепаратист или нет?" Референдумы о территориальных вопросах решает вся страна, а не отдельно взятый Крым. Вопрос языка вообще сильно раздут. Людям ни холодно, ни жарко от этого закона. Как правильно сказали выше - за 28 лет независимости только умственно-отсталые могут не знать/не понимать украинский язык, живя в Украине. Это просто невозможно даже, если человек его не учил специально.
Это Вам так кажется. Как известно, когда кажется, креститься нужно. Кстати, Вы уверены, что крымские татары поголовно говорят по-украински?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Tegularius написав:как и спектакли по Чехову (как вы представляете себе субтитры в театре)?
Був ще до безвізу на трьох виставах в Національному оперному м. Рига(Латвія). Над сценою вузьке табло в два рядки з перекладом на англійську. Коли співали не латиською - був переклад на англійську і латиську. Дуже сподобалась арія графа Орловського з "Летюча миша" Штрауса з перекладом на дві мови.
Вважаю цей крок("мовний закон") дуже потрібним, хоча й маю спілкування здебільшого російською мовою і навчався теж в російськомовному середовищі.
Не знаю, как это было в рижской опере, вполне возможно, что был не синхрон, а что-то типа либретто.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
RomanTik написав:Frant, а какая связь между рос. агрессией и навязыванием всем украинского языка? В чем плюсы того что продавец сможет говорить с покупателем только на украинском языке? А если иностранец обратится на английском - продавец тоже не будет иметь права ответить ему на английском? или все-таки сможет? и в чем разница с русским языком, почему нельзя с теми кто обратился на украинском - говорить на украинском, а с теми кто на русском - на русском? Если безопасность страны зависит от языкового закона, то может что-то не так с армией?
Україномовні українці приблизно в 4-5 разів менш чутливі до російськомовної пропаганди. Мовний бар'єр.
Тому питання мови - є принциповим для існування української держави.
вы себя слышите вообще? чтобы выросло поколение которое не понимает русский язык нужны десятилетия. А сейчас 99% процентов населения понимают русский язык. Да и в русскоговорящих семьях дети все равно будут знать русский. так может для защиты от пропаганды вообще не обучать грамоте, а чтобы не слушали - лишать слуха прямо в роддомах? **рукалицо**
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik написав:Frant, а какая связь между рос. агрессией и навязыванием всем украинского языка? В чем плюсы того что продавец сможет говорить с покупателем только на украинском языке?
А в чем плюсы того, что продавец сможет говорить с покупателем только на русском языке?
а чего ж ты не цитируешь мой коммент полностью? вот что я писал дальше
А если иностранец обратится на английском - продавец тоже не будет иметь права ответить ему на английском? или все-таки сможет? и в чем разница с русским языком, почему нельзя с теми кто обратился на украинском - говорить на украинском, а с теми кто на русском - на русском?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik написав:Frant, а какая связь между рос. агрессией и навязыванием всем украинского языка? В чем плюсы того что продавец сможет говорить с покупателем только на украинском языке?
А в чем плюсы того, что продавец сможет говорить с покупателем только на русском языке?
а чего ж ты не цитируешь мой коммент полностью? вот что я писал дальше
А если иностранец обратится на английском - продавец тоже не будет иметь права ответить ему на английском? или все-таки сможет? и в чем разница с русским языком, почему нельзя с теми кто обратился на украинском - говорить на украинском, а с теми кто на русском - на русском?
В цивилизованном мире принято владеть несколькими языками. Работникам сферы обслуживания даже доплачивают за каждый иностранный язык, это повышает продажи. Хорошо, когда украинца обслужат на украинском, немца - на немецком, англичанина - на английском, а русскоязычного - на русском. И лишь у нас за это собираются штрафовать.
Кстати, уже столкнулся с "применением закона". Звонил вчера в поддержку покупки ж/д билетов через интернет. Отвечают по-украински. Раньше слышали ответ по-русски, переходили тоже. Сейчас нет, продолжали на украинском. Ну ладно, мне не в облом, перешёл тоже на украинский. А если человек действительно не знает? Что девочка в поддержке не говорит по-русски, простите, не верю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
RomanTik написав:Frant, а какая связь между рос. агрессией и навязыванием всем украинского языка? В чем плюсы того что продавец сможет говорить с покупателем только на украинском языке?
А в чем плюсы того, что продавец сможет говорить с покупателем только на русском языке?
а чего ж ты не цитируешь мой коммент полностью? вот что я писал дальше
А если иностранец обратится на английском - продавец тоже не будет иметь права ответить ему на английском? или все-таки сможет? и в чем разница с русским языком, почему нельзя с теми кто обратился на украинском - говорить на украинском, а с теми кто на русском - на русском?
А, так ты волнуешься исключительно за иностранцев? Так бы сразу и сказал.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав:А, так ты волнуешься исключительно за иностранцев? Так бы сразу и сказал.
с чего такой вывод? плохо у вас с объективностью и логика хромает. Может человек совсем на другое намекает: надо всех резидентов обязать общаться во всех организациях только на украинском языке, а то ведь и несправедливо получаецо, и вопросы лишние отпадут. Иностранцам за деньги выписывать разрешение на использование инородного языка--тут и поступления в бюджет
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко