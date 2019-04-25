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Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:54

  katso написав:Хотите "поконкретнее", пожалуйста:

- зоопарк Праги - https://www.zoopraha.cz/ru
- Аэропорт Вены - https://www.viennaairport.com/ru/inform ... nformation
- Париж - https://www.parisaeroport.fr/ru
- Рига - http://www.riga-airport.com/ru
И еще куча таких, влом искать

В прогрессивном мире всё делают для того чтоб человеку было удобно - и только у нас наобором человек должен перестроиться под государство :evil: Ну мож в КНДР еще так :roll:

Не плутайте комерцію з офіційним.
Ось сайт президента України
https://www.president.gov.ua - укр, рос, анг
Ось президента Угорщини
https://www.keh.hu/index.php - щось я російської не бачу?
Чехія
https://www.hrad.cz - де тут російська? і німецької я не бачу.
Російська мова має особливі права в Україні і це потрібно виправляти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:54

  andrijk777 написав:Ось президента Угорщини
https://www.keh.hu/index.php - щось я російської не бачу?
Чехія
https://www.hrad.cz - де тут російська? і німецької я не бачу.


Бо в тих установах російськомовних клиєнтів нема, усе логічно.

А ось сайт уряду Канади двомовний:
- англійська - https://www.canada.ca/en.html
- французька - https://www.canada.ca/fr.html

Російська мова має особливі права в Україні і це потрібно виправляти


Кому це потрібно? Мешканцям східних регіонів України, які російською спілкуються? Чи мешканцям західних областей, яких ніхто російскьою спілкуватись не примушує? Кому? :roll:
katso
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:21

  shapo написав:Мне ,в отличие от вас, доходить до того, что есть в Израиле, не нужно, т.к. я там часто бываю.

Мне непонятно почему объявления и надписи в метро Киева сделаны на украинском и английском.
Английский в Украине какой имеет статус, государственный, официальный, язык меньшинств?


А почему в Израиле знаки на английском, понятно? Он там наверное язык меньшинств?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:24

  katso написав:
  andrijk777 написав:Ось президента Угорщини
https://www.keh.hu/index.php - щось я російської не бачу?
Чехія
https://www.hrad.cz - де тут російська? і німецької я не бачу.


Бо в тих установах російськомовних клиєнтів нема, усе логічно.


Скільки офіційних російськомовних сайтів зроблено для руських в штаті Флорида, наприклад? Там російськомовних клиєнтів багато.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:32

  katso написав:
  andrijk777 написав:Ось президента Угорщини
https://www.keh.hu/index.php - щось я російської не бачу?
Чехія
https://www.hrad.cz - де тут російська? і німецької я не бачу.


Бо в тих установах російськомовних клиєнтів нема, усе логічно.

А ось сайт уряду Канади двомовний:
- англійська - https://www.canada.ca/en.html
- французька - https://www.canada.ca/fr.html

Яких нафіг "клієнтів"? Це офіційні державні сайти.
А що є канадська мова? Англійська мова утискає канадську?
  katso написав:
Російська мова має особливі права в Україні і це потрібно виправляти


Кому це потрібно? Мешканцям східних регіонів України, які російською спілкуються? Чи мешканцям західних областей, яких ніхто російскьою спілкуватись не примушує? Кому? :roll:

Це потрібно Українській державі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:50

  katso написав:
  SMOKE написав:
  warlamp написав:
В цивилизованном мире принято владеть несколькими языками. Работникам сферы обслуживания даже доплачивают за каждый иностранный язык, это повышает продажи. Хорошо, когда украинца обслужат на украинском, немца - на немецком, англичанина - на английском, а русскоязычного - на русском. И лишь у нас за это собираются штрафовать.

А можно поконкретнее? Нигде в Европе мне не отвечали на русском или украинском. Или национальный, или английский. Иногда даже английского нет. Венгры, например, не парятся. Многие в сфере продаж и обслуживания говорят только на венгерском. Так что не нужно сказок


Хотите "поконкретнее", пожалуйста:

- зоопарк Праги - https://www.zoopraha.cz/ru
- Аэропорт Вены - https://www.viennaairport.com/ru/inform ... nformation
- Париж - https://www.parisaeroport.fr/ru
- Рига - http://www.riga-airport.com/ru
И еще куча таких, влом искать

В прогрессивном мире всё делают для того чтоб человеку было удобно - и только у нас наобором человек должен перестроиться под государство :evil: Ну мож в КНДР еще так :roll:

На востоке РФ китайский чуть ли не наравне с русским, например.
И как не слышно возмущений местных националистов.
Это я без приколов.
Так с чего вдруг у нас русский выкорчёвывать?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:04

  Sommer написав:
  shapo написав:Мне ,в отличие от вас, доходить до того, что есть в Израиле, не нужно, т.к. я там часто бываю.

Мне непонятно почему объявления и надписи в метро Киева сделаны на украинском и английском.
Английский в Украине какой имеет статус, государственный, официальный, язык меньшинств?


А почему в Израиле знаки на английском, понятно? Он там наверное язык меньшинств?

В Израиле он для многочисленных туристов которых в Украине и близко нет.
Кроме того, в отличие от Украины там спокойно относятся к языкам и их там великое множество - от идиша и фарси до грузинского и французского не говоря о русском.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:23

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:Мне ,в отличие от вас, доходить до того, что есть в Израиле, не нужно, т.к. я там часто бываю.

Мне непонятно почему объявления и надписи в метро Киева сделаны на украинском и английском.
Английский в Украине какой имеет статус, государственный, официальный, язык меньшинств?


А почему в Израиле знаки на английском, понятно? Он там наверное язык меньшинств?

В Израиле он для многочисленных туристов которых в Украине и близко нет.


Не, зрадофилы, вы все-таки определитесь - или Украина центр секс-туризма или в Украине нет туристов. :mrgreen:
Или трусики или крестик. (C)
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Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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