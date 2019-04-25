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warlamp написав: В цивилизованном мире принято владеть несколькими языками. Работникам сферы обслуживания даже доплачивают за каждый иностранный язык, это повышает продажи. Хорошо, когда украинца обслужат на украинском, немца - на немецком, англичанина - на английском, а русскоязычного - на русском. И лишь у нас за это собираются штрафовать.
А можно поконкретнее? Нигде в Европе мне не отвечали на русском или украинском. Или национальный, или английский. Иногда даже английского нет. Венгры, например, не парятся. Многие в сфере продаж и обслуживания говорят только на венгерском. Так что не нужно сказок
shapo написав:Мне ,в отличие от вас, доходить до того, что есть в Израиле, не нужно, т.к. я там часто бываю.
Мне непонятно почему объявления и надписи в метро Киева сделаны на украинском и английском. Английский в Украине какой имеет статус, государственный, официальный, язык меньшинств?
А почему в Израиле знаки на английском, понятно? Он там наверное язык меньшинств?
В Израиле он для многочисленных туристов которых в Украине и близко нет. Кроме того, в отличие от Украины там спокойно относятся к языкам и их там великое множество - от идиша и фарси до грузинского и французского не говоря о русском.
Sommer написав:Не, зрадофилы, вы все-таки определитесь - или Украина центр секс-туризма или в Украине нет туристов. Или трусики или крестик. (C)
Для порохоботов-
https://ria.ru/20181231/1548948866.html - В 2018 году Израиль посетили четыре миллиона туристов, сообщает пресс-служба министерства туризма. Прямые доходы от въездного туризма в этом году составили 22 миллиарда шекелей (более 6 миллиардов долларов),
shapo написав:Мне ,в отличие от вас, доходить до того, что есть в Израиле, не нужно, т.к. я там часто бываю.
Мне непонятно почему объявления и надписи в метро Киева сделаны на украинском и английском. Английский в Украине какой имеет статус, государственный, официальный, язык меньшинств?
А почему в Израиле знаки на английском, понятно? Он там наверное язык меньшинств?
В Израиле он для многочисленных туристов которых в Украине и близко нет. Кроме того, в отличие от Украины там спокойно относятся к языкам и их там великое множество - от идиша и фарси до грузинского и французского не говоря о русском.
Проте державна (офіційна) мова в Ізраїлі - одна. Іврит. Навіть пан Шапо це визнав (після моїх підказок), хоча спочатку він пашталакав про "двомовність" Ізраїлю.
Пан Шапо навіть не помічає, що в Україні також повно різних мов, і ніхто нікому не забороняє спілкуватись на вулиці хоч на мові африканського племені юмба!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців