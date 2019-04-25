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shapo написав:В Израиле он для многочисленных туристов которых в Украине и близко нет.
shapo написав: Для порохоботов-
https://ria.ru/20181231/1548948866.html - В 2018 году Израиль посетили четыре миллиона туристов, сообщает пресс-служба министерства туризма. Прямые доходы от въездного туризма в этом году составили 22 миллиарда шекелей (более 6 миллиардов долларов),
Frant написав: Пан Шапо має поганий зір чи погану пам,ять? Чи за обліківкою працює колектив українофобів?
В одному повідомленні неуважний Шапо пише, що в Україні немає туристів, в іншому - що їх було 14 млн за 2018 рік.
Це ж треба бути таким нелогічним і незрячим українофобом! Просто біда - людина тупіє на очах!
Для порохоботов привёл цифры доходов принесенными туристами в Израиль и Украину, а они опять свое талдычат. 4млн туристов принесли Израилю 6млрддолларов,а 14 млн туристов принесли Украине 180 млн.долларов. Причем треть туристов из России и Белоруссии
Sommer написав:Не, зрадофилы, вы все-таки определитесь - или Украина центр секс-туризма или в Украине нет туристов. Или трусики или крестик. (C)
Для порохоботов-
https://ria.ru/20181231/1548948866.html - В 2018 году Израиль посетили четыре миллиона туристов, сообщает пресс-служба министерства туризма. Прямые доходы от въездного туризма в этом году составили 22 миллиарда шекелей (более 6 миллиардов долларов),