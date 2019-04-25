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Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:56

  shapo написав:В Израиле он для многочисленных туристов которых в Украине и близко нет.


  shapo написав:
Для порохоботов-

https://ria.ru/20181231/1548948866.html - В 2018 году Израиль посетили четыре миллиона туристов, сообщает пресс-служба министерства туризма.
Прямые доходы от въездного туризма в этом году составили 22 миллиарда шекелей (более 6 миллиардов долларов),

https://24tv.ua/ru/skolko_turistov_pose ... h_n1131626
В 2018 году Украину посетило 14,2 миллиона иностранцев
Советник министра экономического развития и торговли Роксонала Пидласа объяснила, что благодаря туристической отрасли за год бюджет вырос до 4,2 миллиарда гривен
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... nn-349771/
В 2018 году Киев посетило 1,9 млн иностранных и 3 млн внутренних туристов


Пан Шапо має поганий зір чи погану пам,ять? Чи за обліківкою працює колектив українофобів?

В одному повідомленні неуважний Шапо пише, що в Україні немає туристів, в іншому - що їх було 14 млн за 2018 рік.

Це ж треба бути таким нелогічним і незрячим українофобом! Просто біда - людина тупіє на очах!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 23:11

  Frant написав:
Пан Шапо має поганий зір чи погану пам,ять? Чи за обліківкою працює колектив українофобів?

В одному повідомленні неуважний Шапо пише, що в Україні немає туристів, в іншому - що їх було 14 млн за 2018 рік.

Це ж треба бути таким нелогічним і незрячим українофобом! Просто біда - людина тупіє на очах!

Для порохоботов привёл цифры доходов принесенными туристами в Израиль и Украину, а они опять свое талдычат.
4млн туристов принесли Израилю 6млрддолларов,а 14 млн туристов принесли Украине 180 млн.долларов.
Причем треть туристов из России и Белоруссии
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 23:33

  shapo написав:
  Sommer написав:Не, зрадофилы, вы все-таки определитесь - или Украина центр секс-туризма или в Украине нет туристов. :mrgreen:
Или трусики или крестик. (C)


Для порохоботов-

https://ria.ru/20181231/1548948866.html - В 2018 году Израиль посетили четыре миллиона туристов, сообщает пресс-служба министерства туризма.
Прямые доходы от въездного туризма в этом году составили 22 миллиарда шекелей (более 6 миллиардов долларов),

https://24tv.ua/ru/skolko_turistov_pose ... h_n1131626
В 2018 году нашу страну посетило 14,2 миллиона иностранцев


О, и опять перескочил - с "нет туристов" на "14 миллионов туристов".

Или это как у волгарей, разные операторы аккаунта действуют? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 05:23

  Sommer написав:
О, и опять перескочил - с "нет туристов" на "14 миллионов туристов".

Или это как у волгарей, разные операторы аккаунта действуют? :mrgreen:


Какая разница нет туристов или заехавшие на пару дней 14млн оставивших бюджету всей страны аж 180 млн. баксов?
Тем более что 14 млн это вовсе не туристы, а посетившие, причем, видимо, не один раз, Украину иностранцы.
https://ru.slovoidilo.ua/2018/02/14/inf ... -2017-godu
Данные за 2017 и 2018г похожи и тут Больше всего Украину посещали жители Молдовы (4,4 млн), Беларуси (2,7 млн), России (1,5 млн), Польши (1,14 млн) и Венгрии (1,06 млн).

Речь-то идёт о английском который в Израиле приносит 6млрд баксов от туризма и 3млрд баксов военной помощи США, а что он приносит Украине что Кличко так прогибается унижая русскоязычных граждан?

А, забыл, вы же в Европу идёте насрав на собственное население
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 06:24

  shapo написав:
  Sommer написав:
О, и опять перескочил - с "нет туристов" на "14 миллионов туристов".

Или это как у волгарей, разные операторы аккаунта действуют? :mrgreen:


Какая разница нет туристов или заехавшие на пару дней 14млн оставивших бюджету всей страны аж 180 млн. баксов?
Тем более что 14 млн это вовсе не туристы, а посетившие, причем, видимо, не один раз, Украину иностранцы.
https://ru.slovoidilo.ua/2018/02/14/inf ... -2017-godu
Данные за 2017 и 2018г похожи и тут Больше всего Украину посещали жители Молдовы (4,4 млн), Беларуси (2,7 млн), России (1,5 млн), Польши (1,14 млн) и Венгрии (1,06 млн).

Речь-то идёт о английском который в Израиле приносит 6млрд баксов от туризма и 3млрд баксов военной помощи США, а что он приносит Украине что Кличко так прогибается унижая русскоязычных граждан?

А, забыл, вы же в Европу идёте насрав на собственное население

З таким населенням, як Шапо, в Україні нічого не побудуєш і нікуди не прийдеш.

Все у нього погано. І вдень і вночі,і влітку, і взимку. Шапо ненавидить державу,в якій живе. Скоріше за все , він якийсь маргінал, який імітує роботу на роботі.

Чомусь Шапо нічого поганого не говорить про расею, яка почала війну проти України, і під соусом русифікації - вільно вбиває українців.
Бензоколонку,яка має територіальні претензії до Укиахни

Про ОрДло він взагалі мовчить, неначе він живе у кубічному вакуумі, як той сферичний кінь
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 06:54

  Frant написав:З таким населенням, як Шапо, в Україні нічого не побудуєш і нікуди не прийдеш.

Все у нього погано. І вдень і вночі,і влітку, і взимку. Шапо ненавидить державу,в якій живе. Скоріше за все , він якийсь маргінал, який імітує роботу на роботі.

Чомусь Шапо нічого поганого не говорить про расею, яка почала війну проти України, і під соусом русифікації - вільно вбиває українців.
Бензоколонку,яка має територіальні претензії до Укиахни

Про ОрДло він взагалі мовчить, неначе він живе у кубічному вакуумі, як той сферичний кінь

Очередное Бла-бла.
Русский язык не язык Путина и Мотороллы, а язык Баратынского, Толстого, Бродского, Ахматовой и ещё 75 % населения которое сказало вам на прошедших выборах "давай, до свиданья".
По поводу того что "вы" построили.
Вы пока добиваете то, что построено при клятом совке под руководством клятых москалей.
А сами способны только переименовать чужое
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:22

Re: Рада ухвалила "мовний закон"

shapo написав:Больше всего Украину посещали жители Молдовы (4,4 млн), Беларуси (2,7 млн), России (1,5 млн)


Молдаване, мотающиеся по выходным в Одессу на 7-километр набили статистику. Такие себе туристы.
freeze
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