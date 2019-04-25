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shapo написав:В Израиле он для многочисленных туристов которых в Украине и близко нет.
shapo написав: Для порохоботов-
https://ria.ru/20181231/1548948866.html - В 2018 году Израиль посетили четыре миллиона туристов, сообщает пресс-служба министерства туризма. Прямые доходы от въездного туризма в этом году составили 22 миллиарда шекелей (более 6 миллиардов долларов),
Frant написав: Пан Шапо має поганий зір чи погану пам,ять? Чи за обліківкою працює колектив українофобів?
В одному повідомленні неуважний Шапо пише, що в Україні немає туристів, в іншому - що їх було 14 млн за 2018 рік.
Це ж треба бути таким нелогічним і незрячим українофобом! Просто біда - людина тупіє на очах!
Для порохоботов привёл цифры доходов принесенными туристами в Израиль и Украину, а они опять свое талдычат. 4млн туристов принесли Израилю 6млрддолларов,а 14 млн туристов принесли Украине 180 млн.долларов. Причем треть туристов из России и Белоруссии
Sommer написав:Не, зрадофилы, вы все-таки определитесь - или Украина центр секс-туризма или в Украине нет туристов. Или трусики или крестик. (C)
Для порохоботов-
https://ria.ru/20181231/1548948866.html - В 2018 году Израиль посетили четыре миллиона туристов, сообщает пресс-служба министерства туризма. Прямые доходы от въездного туризма в этом году составили 22 миллиарда шекелей (более 6 миллиардов долларов),
Sommer написав: О, и опять перескочил - с "нет туристов" на "14 миллионов туристов".
Или это как у волгарей, разные операторы аккаунта действуют?
Какая разница нет туристов или заехавшие на пару дней 14млн оставивших бюджету всей страны аж 180 млн. баксов? Тем более что 14 млн это вовсе не туристы, а посетившие, причем, видимо, не один раз, Украину иностранцы. https://ru.slovoidilo.ua/2018/02/14/inf ... -2017-godu Данные за 2017 и 2018г похожи и тут Больше всего Украину посещали жители Молдовы (4,4 млн), Беларуси (2,7 млн), России (1,5 млн), Польши (1,14 млн) и Венгрии (1,06 млн).
Речь-то идёт о английском который в Израиле приносит 6млрд баксов от туризма и 3млрд баксов военной помощи США, а что он приносит Украине что Кличко так прогибается унижая русскоязычных граждан?
А, забыл, вы же в Европу идёте насрав на собственное население
Sommer написав: О, и опять перескочил - с "нет туристов" на "14 миллионов туристов".
Или это как у волгарей, разные операторы аккаунта действуют?
Какая разница нет туристов или заехавшие на пару дней 14млн оставивших бюджету всей страны аж 180 млн. баксов? Тем более что 14 млн это вовсе не туристы, а посетившие, причем, видимо, не один раз, Украину иностранцы. https://ru.slovoidilo.ua/2018/02/14/inf ... -2017-godu Данные за 2017 и 2018г похожи и тут Больше всего Украину посещали жители Молдовы (4,4 млн), Беларуси (2,7 млн), России (1,5 млн), Польши (1,14 млн) и Венгрии (1,06 млн).
Речь-то идёт о английском который в Израиле приносит 6млрд баксов от туризма и 3млрд баксов военной помощи США, а что он приносит Украине что Кличко так прогибается унижая русскоязычных граждан?
А, забыл, вы же в Европу идёте насрав на собственное население
З таким населенням, як Шапо, в Україні нічого не побудуєш і нікуди не прийдеш.
Все у нього погано. І вдень і вночі,і влітку, і взимку. Шапо ненавидить державу,в якій живе. Скоріше за все , він якийсь маргінал, який імітує роботу на роботі.
Чомусь Шапо нічого поганого не говорить про расею, яка почала війну проти України, і під соусом русифікації - вільно вбиває українців. Бензоколонку,яка має територіальні претензії до Укиахни
Про ОрДло він взагалі мовчить, неначе він живе у кубічному вакуумі, як той сферичний кінь
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:З таким населенням, як Шапо, в Україні нічого не побудуєш і нікуди не прийдеш.
Все у нього погано. І вдень і вночі,і влітку, і взимку. Шапо ненавидить державу,в якій живе. Скоріше за все , він якийсь маргінал, який імітує роботу на роботі.
Чомусь Шапо нічого поганого не говорить про расею, яка почала війну проти України, і під соусом русифікації - вільно вбиває українців. Бензоколонку,яка має територіальні претензії до Укиахни
Про ОрДло він взагалі мовчить, неначе він живе у кубічному вакуумі, як той сферичний кінь
Очередное Бла-бла. Русский язык не язык Путина и Мотороллы, а язык Баратынского, Толстого, Бродского, Ахматовой и ещё 75 % населения которое сказало вам на прошедших выборах "давай, до свиданья". По поводу того что "вы" построили. Вы пока добиваете то, что построено при клятом совке под руководством клятых москалей. А сами способны только переименовать чужое
Frant написав:З таким населенням, як Шапо, в Україні нічого не побудуєш і нікуди не прийдеш.
Все у нього погано. І вдень і вночі,і влітку, і взимку. Шапо ненавидить державу,в якій живе. Скоріше за все , він якийсь маргінал, який імітує роботу на роботі.
Чомусь Шапо нічого поганого не говорить про расею, яка почала війну проти України, і під соусом русифікації - вільно вбиває українців. Бензоколонку,яка має територіальні претензії до Укиахни
Про ОрДло він взагалі мовчить, неначе він живе у кубічному вакуумі, як той сферичний кінь
Очередное Бла-бла. Русский язык не язык Путина и Мотороллы, а язык Баратынского, Толстого, Бродского, Ахматовой и ещё 75 % населения которое сказало вам на прошедших выборах "давай, до свиданья". По поводу того что "вы" построили. Вы пока добиваете то, что построено при клятом совке под руководством клятых москалей. А сами способны только переименовать чужое
Такі кадри, як Шапо, в Латвії мають паспорти негромадян Латвії. Також вони ниють там про могутню російську мову і марять великою Росією. І не бажають ні вчити латишську чи іншу європейську мову, ні їхати жити в край "свободи, демократії і чистоти" - країну Бензоколонку.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав: Такі кадри, як Шапо, в Латвії мають паспорти негромадян Латвії. Також вони ниють там про могутню російську мову і марять великою Росією. І не бажають ні вчити латишську чи іншу європейську мову, ні їхати жити в край "свободи, демократії і чистоти" - країну Бензоколонку.
Да уж, нашёл образец для подражания. Страны с выехавшей навсегда молодёжью, деиндустриализацией и чествованием нацистских легионеров
Frant написав: Такі кадри, як Шапо, в Латвії мають паспорти негромадян Латвії. Також вони ниють там про могутню російську мову і марять великою Росією. І не бажають ні вчити латишську чи іншу європейську мову, ні їхати жити в край "свободи, демократії і чистоти" - країну Бензоколонку.
Да уж, нашёл образец для подражания. Страны с выехавшей навсегда молодёжью, деиндустриализацией и чествованием нацистских легионеров
Проте однодумці Шапо, латишські русіш-пенсіонери та інші совкодрочери - не бажають тікати від латишських "фошистів" та їхати в країну Бензоколонку. Країни Прибалтики повністю інтегровані в ЄС та НАТО. Росіяни клацають зубами від ненависті, а вдіяти нічого не можуть.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців