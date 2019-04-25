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Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:54

  katso написав:Хотите "поконкретнее", пожалуйста:

- зоопарк Праги - https://www.zoopraha.cz/ru
- Аэропорт Вены - https://www.viennaairport.com/ru/inform ... nformation
- Париж - https://www.parisaeroport.fr/ru
- Рига - http://www.riga-airport.com/ru
И еще куча таких, влом искать

В прогрессивном мире всё делают для того чтоб человеку было удобно - и только у нас наобором человек должен перестроиться под государство :evil: Ну мож в КНДР еще так :roll:

Не плутайте комерцію з офіційним.
Ось сайт президента України
https://www.president.gov.ua - укр, рос, анг
Ось президента Угорщини
https://www.keh.hu/index.php - щось я російської не бачу?
Чехія
https://www.hrad.cz - де тут російська? і німецької я не бачу.
Російська мова має особливі права в Україні і це потрібно виправляти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:54

  andrijk777 написав:Ось президента Угорщини
https://www.keh.hu/index.php - щось я російської не бачу?
Чехія
https://www.hrad.cz - де тут російська? і німецької я не бачу.


Бо в тих установах російськомовних клиєнтів нема, усе логічно.

А ось сайт уряду Канади двомовний:
- англійська - https://www.canada.ca/en.html
- французька - https://www.canada.ca/fr.html

Російська мова має особливі права в Україні і це потрібно виправляти


Кому це потрібно? Мешканцям східних регіонів України, які російською спілкуються? Чи мешканцям західних областей, яких ніхто російскьою спілкуватись не примушує? Кому? :roll:
katso
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:21

  shapo написав:Мне ,в отличие от вас, доходить до того, что есть в Израиле, не нужно, т.к. я там часто бываю.

Мне непонятно почему объявления и надписи в метро Киева сделаны на украинском и английском.
Английский в Украине какой имеет статус, государственный, официальный, язык меньшинств?


А почему в Израиле знаки на английском, понятно? Он там наверное язык меньшинств?
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Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:24

  katso написав:
  andrijk777 написав:Ось президента Угорщини
https://www.keh.hu/index.php - щось я російської не бачу?
Чехія
https://www.hrad.cz - де тут російська? і німецької я не бачу.


Бо в тих установах російськомовних клиєнтів нема, усе логічно.


Скільки офіційних російськомовних сайтів зроблено для руських в штаті Флорида, наприклад? Там російськомовних клиєнтів багато.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:32

  katso написав:
  andrijk777 написав:Ось президента Угорщини
https://www.keh.hu/index.php - щось я російської не бачу?
Чехія
https://www.hrad.cz - де тут російська? і німецької я не бачу.


Бо в тих установах російськомовних клиєнтів нема, усе логічно.

А ось сайт уряду Канади двомовний:
- англійська - https://www.canada.ca/en.html
- французька - https://www.canada.ca/fr.html

Яких нафіг "клієнтів"? Це офіційні державні сайти.
А що є канадська мова? Англійська мова утискає канадську?
  katso написав:
Російська мова має особливі права в Україні і це потрібно виправляти


Кому це потрібно? Мешканцям східних регіонів України, які російською спілкуються? Чи мешканцям західних областей, яких ніхто російскьою спілкуватись не примушує? Кому? :roll:

Це потрібно Українській державі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:50

  katso написав:
  SMOKE написав:
  warlamp написав:
В цивилизованном мире принято владеть несколькими языками. Работникам сферы обслуживания даже доплачивают за каждый иностранный язык, это повышает продажи. Хорошо, когда украинца обслужат на украинском, немца - на немецком, англичанина - на английском, а русскоязычного - на русском. И лишь у нас за это собираются штрафовать.

А можно поконкретнее? Нигде в Европе мне не отвечали на русском или украинском. Или национальный, или английский. Иногда даже английского нет. Венгры, например, не парятся. Многие в сфере продаж и обслуживания говорят только на венгерском. Так что не нужно сказок


Хотите "поконкретнее", пожалуйста:

- зоопарк Праги - https://www.zoopraha.cz/ru
- Аэропорт Вены - https://www.viennaairport.com/ru/inform ... nformation
- Париж - https://www.parisaeroport.fr/ru
- Рига - http://www.riga-airport.com/ru
И еще куча таких, влом искать

В прогрессивном мире всё делают для того чтоб человеку было удобно - и только у нас наобором человек должен перестроиться под государство :evil: Ну мож в КНДР еще так :roll:

На востоке РФ китайский чуть ли не наравне с русским, например.
И как не слышно возмущений местных националистов.
Это я без приколов.
Так с чего вдруг у нас русский выкорчёвывать?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:22

Re: Рада ухвалила "мовний закон"

shapo написав:Больше всего Украину посещали жители Молдовы (4,4 млн), Беларуси (2,7 млн), России (1,5 млн)


Молдаване, мотающиеся по выходным в Одессу на 7-километр набили статистику. Такие себе туристы.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:23

  Sommer написав:
  ЛАД написав:И ещё. У нас сегодня реально двуязычная страна. В смысле, что подавляющее большинство уже достаточно свободно владеет 2 языками.


Ага, конечно.

То-то в 2014-м некоторые стонали, что не знают украинского и их корежит его использовать.


Вот же обманывает)) журналист 5-года канала:
https://www.depo.ua/ukr/war/viyskoviy-z ... 2016110000

- Побутує думка, що чим більший прошарок російськомовного населення в регіоні, тим більша ймовірність там сепаратистських настроїв. Ви її поділяєте? Чи потрібно українізувати Донбас і як це можна зробити?

- Донбас вже українізується. Цей процес починається зі шкіл. Ті хлопчики та дівчатка, які нині вчать алгебру українською, які фанатіють від Океану Ельзи, які віддають честь, коли повз них проходить наша військова колона – за ними майбутнє. Але це, звісно, довготривалий процес. І хай вони розмовляють російською – це не принципове питання. В Україні багато регіонів, де люди користуються здебільшого російською. Запоріжжя, Одеса, Дніпро – але там не підтримали ідеї сепаратистів. Більше половини військових в українських окопах розмовляють російською, при потребі переходячи на українську. Наші люди – двомовні. І це чудово. Хай наші діти будуть тримовними, користуючись ще й англійською  у повсякденному житті.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:54

Frant
Увязывать язык с государством в выборочный временной промежуток, выборочными за одним критерием конкретными лицами -- это манипуляция.
Немецкий же с Гитлером и фашистской Германией ведь не увязывают.

Можно взять только позитивные, можно только негативные.
Например, можно взять Ельцина, по сути давшему Украине независимость (берите сколько хотите); можно взять Толстого, Лермонтова.
Кстати, коллега Мортимер постоянно подчеркивал, что независимость нам досталась нахаляву (т.е. благодаря Ельцину, россиянам) на тот момент. И не пришлось бороться за неё так, как выбаривали себе многие другие народы в истории.

Прикол в том, что Вы поступаете точно также, как рашкованы-киселевцы-т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:26

  andrijk777 написав:
Кому це потрібно? Мешканцям східних регіонів України, які російською спілкуються? Чи мешканцям західних областей, яких ніхто російскьою спілкуватись не примушує? Кому? :roll:

Це потрібно Українській державі.


Потрібно державі але не потрібно людям що в ней мешкають... Якийсь тоталітарний напрямок виходить :evil: І комусь подобається, що найвражливіше :shock:

Але нічого, скоро парламентські вибори , люди ще дадуть ляпаса цьому тоталітарному тренду, напрямок вже започатковано на виборах Президента :mrgreen:
katso
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