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andrijk777 написав:Типова риторика кремлебота. А коли Росія 300 років знищували українську культуру і мову, вони чомусь за "клієнтів" не думали. Причому використовували репресивні методи(вбивства, тюрми, залякування). Тому кнопка "ua" повинна бути в примусовому порядку. Не хоч - "чемодан-вокзал-Росія".
То ми будемо рівнятися на "репресивні методи"? І питання не за кнопку UA - а за фактичну заборону російської мови в Україні. Так, можна проводити політику "чемодан-вокзал" - скільки вже по світу емігрувало - що, краще Україні від цього?
Вот на днях ездил по Турции по делам (не туризм) - и на внутреннем турецком рейсе с удивлением увидел что развлекательная система в самолете есть в том числе и на русском языке Ниже фото сделано мной эксклюзивно для Finance.ua
Нормальные страны делают все чтоб человеку было комфортно - а ненормальные принимают законы в стиле КНДР - результат - ВВП Турции и КНДР сравнивайте сами
katso написав:Вот на днях ездил по Турции по делам (не туризм) - и на внутреннем турецком рейсе с удивлением увидел что развлекательная система в самолете есть в том числе и на русском языке Ниже фото сделано мной эксклюзивно для Finance.ua
Какие интересные названия фильмов на русском языке... Наверное недавно такие серьезные языковые изменения произошли?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.