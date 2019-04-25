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Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:10

  andrijk777 написав:Типова риторика кремлебота.
А коли Росія 300 років знищували українську культуру і мову, вони чомусь за "клієнтів" не думали. Причому використовували репресивні методи(вбивства, тюрми, залякування).
Тому кнопка "ua" повинна бути в примусовому порядку. Не хоч - "чемодан-вокзал-Росія".


То ми будемо рівнятися на "репресивні методи"? І питання не за кнопку UA - а за фактичну заборону російської мови в Україні. Так, можна проводити політику "чемодан-вокзал" - скільки вже по світу емігрувало - що, краще Україні від цього? :roll:

Вот на днях ездил по Турции по делам (не туризм) - и на внутреннем турецком рейсе с удивлением увидел что развлекательная система в самолете есть в том числе и на русском языке :shock: Ниже фото сделано мной эксклюзивно для Finance.ua :mrgreen:

Нормальные страны делают все чтоб человеку было комфортно - а ненормальные принимают законы в стиле КНДР :shock: - результат - ВВП Турции и КНДР сравнивайте сами
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katso
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:23

katso
Проблема рос мови в тому, що вона становить загрозу національній безпеці України. Ось коли ця загроза зникне, тоді і проблема зникне.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:57

  katso написав:Вот на днях ездил по Турции по делам (не туризм) - и на внутреннем турецком рейсе с удивлением увидел что развлекательная система в самолете есть в том числе и на русском языке :shock: Ниже фото сделано мной эксклюзивно для Finance.ua :mrgreen:


Какие интересные названия фильмов на русском языке... Наверное недавно такие серьезные языковые изменения произошли?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:53

  andrijk777 написав:katso
Проблема рос мови в тому, що вона становить загрозу національній безпеці України. Ось коли ця загроза зникне, тоді і проблема зникне.


Угрозу национальной безопасности составляют лживые политиканы в вышиванках мародерствующих под украинский гимн
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:09

  shapo написав:
  andrijk777 написав:katso
Проблема рос мови в тому, що вона становить загрозу національній безпеці України. Ось коли ця загроза зникне, тоді і проблема зникне.


Угрозу национальной безопасности составляют лживые политиканы в вышиванках мародерствующих под украинский гимн


За последние 5 лет я помню смародерили "Метро" в Донецке. И как-то без вышиванок там обошлись.

Может славек не туда просто смотрит?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:20

  Sommer написав:
  shapo написав:
Угрозу национальной безопасности составляют лживые политиканы в вышиванках мародерствующих под украинский гимн


За последние 5 лет я помню смародерили "Метро" в Донецке. И как-то без вышиванок там обошлись.

Может славек не туда просто смотрит?

Если в этот раз не ошиблись с выбором президента, то ответ на то кто и сколько смародерил ты узнаешь в ближайший год
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:24

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:
Угрозу национальной безопасности составляют лживые политиканы в вышиванках мародерствующих под украинский гимн


За последние 5 лет я помню смародерили "Метро" в Донецке. И как-то без вышиванок там обошлись.

Может славек не туда просто смотрит?

Если в этот раз не ошиблись с выбором президента, то ответ на то кто и сколько смародерил ты узнаешь в ближайший год


Что, зе признается в том, откуда у него вилла в Италии? Да ну, он на нее честно нашутил. Ну там Украина-порноактриса и все такое.
Какое же это мародерство.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:28

  shapo написав:Если в этот раз не ошиблись с выбором президента, то ответ на то кто и сколько смародерил ты узнаешь в ближайший год

Можу тобі вже на 100% гарантувати що нікого Зе не посадить, тому що це не його повноваження - садити. Але ти мрій, мріяти не шкідливо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:32

  andrijk777 написав:
  shapo написав:Если в этот раз не ошиблись с выбором президента, то ответ на то кто и сколько смародерил ты узнаешь в ближайший год

Можу тобі вже на 100% гарантувати що нікого Зе не посадить, тому що це не його повноваження - садити. Але ти мрій, мріяти не шкідливо.

Напомню всем порохоботам через год и ткну мордой в эти слова если модер в очередной раз не сотрет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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