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Єврокомісія виділяє майже €130
мільйонів на термінал...

Єврокомісія виділяє майже €130 мільйонів на термінал...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 10:46

Єврокомісія виділяє майже €130 мільйонів на термінал...

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія вирішила виділити 128 мільйонів євро на проект інфраструктурної розбудови терміналу скрапленого газу в місці Свіноуйсьце на узбережжі Балтійського моря.

Дивися повний текст Єврокомісія виділяє майже €130 мільйонів на термінал скрапленого газу в Польщі.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 10:46

Новость плохая для Украины. Польше и странам Балтии бросают кость, абы не бубнили по поводу Норстрима-2
Навуходоносор
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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