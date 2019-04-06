У світлі посилення європейських законів щодо офшорів, дедалі більше українських бізнесменів стало замислюватися про перенесення своїх західних компаній до США.
Дивися повний текст Американська віза ЕВ-5 приваблює все більше українських сімей.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 11:40
Американська віза ЕВ-5 приваблює все більше українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Американська віза ЕВ-5 приваблює все більше українських сімей.
Додано: Чет 25 кві, 2019 11:40
..типичная американская рожа - вместо глазных яблок - "тикающий" счетчик в "твердой валюте"... :)
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