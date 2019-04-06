RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американська віза ЕВ-5 приваблює
все більше українських...

Американська віза ЕВ-5 приваблює все більше українських...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:40

Американська віза ЕВ-5 приваблює все більше українських...

Пропонуємо до обговорення:
У світлі посилення європейських законів щодо офшорів, дедалі більше українських бізнесменів стало замислюватися про перенесення своїх західних компаній до США.

Дивися повний текст Американська віза ЕВ-5 приваблює все більше українських сімей.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88555
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:40

..типичная американская рожа - вместо глазных яблок - "тикающий" счетчик в "твердой валюте"... :)
maestro71
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 09.09.11
Подякував: 154 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсії українських суддів в 15 разів вищі за пенсії за віком
R2 » Вів 23 кві, 2019 13:46
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 кві, 2019 13:47
igorbuda52
Кібершахраї вкрали у українських фермерів майже 200...
R2 » Сер 10 кві, 2019 17:33
2 335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 кві, 2019 19:55
LutsMan
Українці у березні поклали в ПриватБанк більше мільярда
R2 » Суб 06 кві, 2019 23:07
6 716
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2019 06:13
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (529)
25.04.2019 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.