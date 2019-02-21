Команда Володимира Зеленського не планує руйнувати податкові схеми з ФОПами.
Дивися повний текст ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у команді Зеленського назвали пріоритети фінансової політики.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 12:37
ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...
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Дивися повний текст ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у команді Зеленського назвали пріоритети фінансової політики.
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:00
p_a_l
Наверное имеют ввиду автоматически формируемый финансовый отчёт. Такое давно работает в нормальных странах. Исчезает ещё один элемент коррупции. Но для автоматической генерации отчётов нужны кассовые аппараты (терминалы).
Захотят ли "73%" повсеместное внедрение кассовых аппаратов?
А скоро выборы, надо опять всем нравится и обещать ничего не обещая
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