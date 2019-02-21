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ФОПи, амністія капіталів,
податкова прозорість: у...

ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:37

ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...

Пропонуємо до обговорення:
Команда Володимира Зеленського не планує руйнувати податкові схеми з ФОПами.

Дивися повний текст ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у команді Зеленського назвали пріоритети фінансової політики.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:37

перевод налогов в электронную форму - Это как?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:00

p_a_l
Наверное имеют ввиду автоматически формируемый финансовый отчёт. Такое давно работает в нормальных странах. Исчезает ещё один элемент коррупции. Но для автоматической генерации отчётов нужны кассовые аппараты (терминалы).
Захотят ли "73%" повсеместное внедрение кассовых аппаратов? :D
А скоро выборы, надо опять всем нравится и обещать ничего не обещая :mrgreen:
olegan
 
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