Команда Володимира Зеленського не планує руйнувати податкові схеми з ФОПами.
Дивися повний текст ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у команді Зеленського назвали пріоритети фінансової політики.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 12:37
ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у команді Зеленського назвали пріоритети фінансової політики.
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:00
p_a_l
Наверное имеют ввиду автоматически формируемый финансовый отчёт. Такое давно работает в нормальных странах. Исчезает ещё один элемент коррупции. Но для автоматической генерации отчётов нужны кассовые аппараты (терминалы).
Захотят ли "73%" повсеместное внедрение кассовых аппаратов?
А скоро выборы, надо опять всем нравится и обещать ничего не обещая
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:30
Re: ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...
Пока не отменят единый налог, все действия будут иметь мизерное воздействие.
Контрабанда, вывод валюты из страны, армии единщиков, работающих на олигархов... и т.д. и т.п.
Додано: Чет 25 кві, 2019 16:06
Причем здесь единщики к контрабанде и к выводу валюты из страны ? Может на нескольких таможнях легче порядок навести, убрать взятки, всё по закону делать, чем за миллионом единщиков бегать и их кошмарить ?
Додано: Чет 25 кві, 2019 19:23
Ну мы же все понимаем, что ФОпы, шмопы и так далее это всё как бы внутренний офшор.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 00:23
Объясняю для недалеких.
1. На границах местные ЛЕГАЛЬНО завозят в Украину товаров на тысячи баксов в течении года. Эти товары продаются через ФОПов-плательщиков ЕН 2 группы. А таких ходоков десятки тысяч (вспоминаем новости про сотни авто на границе с Польшей ежедневно).
2. Wholesale магазины, эшелонами завозят контрабас (опять же, легально).
3. Сейчас только полный деб@л-директор (владелец) не производит на своем заводе из контрабандного сырья товары с последующей реализацией через ФОПов.
4. Всякие Супер-Мини-маркеты, торгующие через армии ФОПов.
Достаточно, или продолжить список?
Единщиков не нужно кошмарить. Нужно оставить только 1ю, и может 3ю, группу. И перевести на общие основания с кассовыми аппаратами (тем более eReceipt уже заработал). Или ввести налог с продаж.
Уже, по оценкам экспертов, больше 150 лярдов баксов вывезли. 150, Карл! Это больше, чем все долги (гос. и корп.) страны.
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