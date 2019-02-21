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ФОПи, амністія капіталів,
податкова прозорість: у...

ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:21

Re: ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...

После бреда вроде
  freeze написав:Причем здесь единщики к контрабанде...
вы позволяете себе называть меня
  freeze написав:малообразованный
? Я больше 15 лет в бизнесе, и знаю все от до, так что... Есть контраргументы по моей точке зрения?
И тыкать ты будешь своей жене или детям.
  user1 написав:andriyzhagun , сейчас со 100 тысяч налог будет 5000, а не 500 как было до 2008 (с ваших слов). Много это или мало стоит рассматривать, когда все кто занимается деятельностью, приносящей доходы, будет платить хотя бы такой же размер налога. А так получается кто-то платит хоть какой-то налог, а кто-то вообще ничего не платит и считает что только держава ему должна, а он никому не должен, а медицина, образование, инфраструктура и все остальное будет кто-то содержать, а он только пользоваться.

Оборот по единщикам 2й группы наличкой не фиксируется никак. Я писал выше про супермаркеты. Сейчас платят налога меньше 10к грн в год за оборот 5м, да хоть 10м в год. Только наличие терминалов ограничивает оборот. Но опять же, регистрируется ФОП, выбирает оборот (1,5м) и закрывается. На следующий год все повторяется. Оборот выбрать можно и за месяц-два, заплатив 1-2к за 1,5м, то есть 0,1% налогов. Это же полный бред, черт побери.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:26

Я же написал - до свидания, не трудитесь я не читаю того, что вы пишите, научитесь для начала уважительно относиться к незнакомым людям.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:03

Re: ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...

Как только пошла речь о ФОПах, тут же набежали прахоботы со своими россказнями про десятки миллионов "единщиков", регистрирующихся / закрывающихся каждый год и бредом про сети супермаркетов, работающих как ФОП.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:58

user1
Я про принцип. Гасло французької буржуазної революції свобода, рівність, братерство. Свобода означала можливість заробляти без обмежень, рівність - рівність умов для всіх і це мало зрбити всіх людей братами.
Якщо рівнісь то рівність. Рівні для всіх видів бізнесу умови оподаткування. ФОПи порушують цю умову.
Я думаю, що слід ФОП відмінити, а для дійсно зовсім дрібного бізнесу ввести поняття "самозайняте населення", як то за царя було. Якщо ти просто працюєш сам на себе (приватні перевезення, ремонти, репетиторство, прибирання, тощо) то платиш якийсь наперед встановлений єдиний податок та соціальний внесок. Якщо ж не сам руками працюєш, а когось найняв, чи торгуєш, опсередництвом займаєшся, то плати як всі.
Інакше справи закінчаться кепсько.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:07

  user1 написав:.. а медицина, образование, инфраструктура и все остальное будет кто-то содержать, а он только пользоваться.
справедливости ради, какие налогоплательщики, такая и сфера "условно-бесплатных" услуг. Пенсии туда же
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