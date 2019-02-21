ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...

se64plus написав:Объясняю для недалеких.
1. На границах местные ЛЕГАЛЬНО завозят в Украину товаров на тысячи баксов в течении года. Эти товары продаются через ФОПов-плательщиков ЕН 2 группы. А таких ходоков десятки тысяч (вспоминаем новости про сотни авто на границе с Польшей ежедневно)...
Уже, по оценкам экспертов, больше 150 лярдов баксов вывезли. 150, Карл! Это больше, чем все долги (гос. и корп.) страны.
Объясняю, для не умеющих пользоваться калькулятором:
600 авто/час- пропускная способность таможен на западной границе
*2 человека в авто
/2 реально прошедших авто от проектной
/2 туристический поток (безтоварный)
*300евро/чел
*24 часа*365 дней
___________
2 628 000евро!!!
А Ваши миллиарды- это олигархи, выводящие в офшоры прибыть от эксплуатации недр государства
И еще для "специалистов по внутренним офшорам": деньги ФОПов работают в Украине, на них содержатся семьи самих ФОПов, наемных рабочих, платятся пенсии...
А деньги, выведенные в реальные офшоры, для социалных потребностей государства, потеряны НАВСЕГДА!!!