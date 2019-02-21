ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...

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se64plus написав:Объясняю для недалеких. 1. На границах местные ЛЕГАЛЬНО завозят в Украину товаров на тысячи баксов в течении года. Эти товары продаются через ФОПов-плательщиков ЕН 2 группы. А таких ходоков десятки тысяч (вспоминаем новости про сотни авто на границе с Польшей ежедневно)...
Уже, по оценкам экспертов, больше 150 лярдов баксов вывезли. 150, Карл! Это больше, чем все долги (гос. и корп.) страны.
Объясняю, для не умеющих пользоваться калькулятором: 600 авто/час- пропускная способность таможен на западной границе *2 человека в авто /2 реально прошедших авто от проектной /2 туристический поток (безтоварный) *300евро/чел *24 часа*365 дней ___________ 2 628 000евро!!! А Ваши миллиарды- это олигархи, выводящие в офшоры прибыть от эксплуатации недр государства И еще для "специалистов по внутренним офшорам": деньги ФОПов работают в Украине, на них содержатся семьи самих ФОПов, наемных рабочих, платятся пенсии... А деньги, выведенные в реальные офшоры, для социалных потребностей государства, потеряны НАВСЕГДА!!!
Cris написав:Объясняю, для не умеющих пользоваться калькулятором: 600 авто/час- пропускная способность таможен на западной границе *2 человека в авто /2 реально прошедших авто от проектной /2 туристический поток (безтоварный) *300евро/чел *24 часа*365 дней
Уже смешно становится. 1. Прибавьте ЖД и Авиа, а также ручную кладь (150 евро). 2. Учтите занижение стоимости товаров при декларировании (хоть 10 раз - легко). Поставщики из европы выписывают липовые документы, а наша таможня верит. 3. Прибавьте wholesale. 4. Прибавьте контрабас, который завозят крупные компании. Итоговая сумма вырастает до миллиардов грн. ЗЫ: побухайте с начальником областной налоговой полиции ДФС (или как там они сейчас называются) - много схем интересных расскажут. Например: есть завод по производству чего-то там. Рентабельность производства 25-50%. Завод закупает материалы, по бух-учету списывает на СБ производства, имея на выходе 1-5% чистой прибыли. По факту из "списанных" материалов производится неучтенный товар, который продается через ФОПов физлицам. Если интересно, еще могу схем набросать.
Cris написав:А Ваши миллиарды- это олигархи, выводящие в офшоры прибыть от эксплуатации недр государства
Одно другому не противоречит.
Cris написав:деньги ФОПов работают в Украине, на них содержатся семьи самих ФОПов, наемных рабочих, платятся пенсии...
"Деньги ФОПов" это сильно. Вот только честные/настоящие ФОПы зарабатывают в разы (десятки раз) меньше, чем олигархи, которых эту систему эксплуатируют. ЗЫ№2: я не против ФОПов, я против теневой экономики в виде ЕН 2 группы и вымывания валюты из Украины. ЗЫ№3: не в одной цивилизованной стране мира нет такой ахинеи в налоговой системы как у нас.
se64plus написав:Объясняю для недалеких. 1. На границах местные ЛЕГАЛЬНО завозят в Украину товаров на тысячи баксов в течении года. Эти товары продаются через ФОПов-плательщиков ЕН 2 группы. А таких ходоков десятки тысяч (вспоминаем новости про сотни авто на границе с Польшей ежедневно)...
Уже, по оценкам экспертов, больше 150 лярдов баксов вывезли. 150, Карл! Это больше, чем все долги (гос. и корп.) страны.
Объясняю, для не умеющих пользоваться калькулятором: 600 авто/час- пропускная способность таможен на западной границе *2 человека в авто /2 реально прошедших авто от проектной /2 туристический поток (безтоварный) *300евро/чел *24 часа*365 дней ___________ 2 628 000евро!!! А Ваши миллиарды- это олигархи, выводящие в офшоры прибыть от эксплуатации недр государства И еще для "специалистов по внутренним офшорам": деньги ФОПов работают в Украине, на них содержатся семьи самих ФОПов, наемных рабочих, платятся пенсии... А деньги, выведенные в реальные офшоры, для социалных потребностей государства, потеряны НАВСЕГДА!!!
Sergei написав:Ну и какая тогда разница, на какой они системе?
Со мной спорил человек, не понимающий разницу между группами единого налога или системами налогообложения? Мде, переоценил я вас...
Sergei написав:Кстати, компетентный вы наш, сами-то на какой?
Какое это имеет отношению к нашей дискуссии? Я плачу ровно такой минимум налогов, какой позволяет мне текущее налоговое законодательство. Как и все. В этом и проблема. Это сравнимо с нарушениями правил ПДД. Зачем их соблюдать на 100%, если НИКТО их не соблюдает на 100%? Как только система будет выстроена таким образом, что все будут равны перед законом (во все аспектах), и наказание за преступления будут необратимым, только тогда будет результат для страны в целом. "Начни с себя" это удел "полезных идиотов". Система строится сверху вниз, а не наоборот.