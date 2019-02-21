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ФОПи, амністія капіталів,
податкова прозорість: у...

ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:09

  se64plus написав:Объясняю для недалеких.
1. На границах местные ЛЕГАЛЬНО завозят в Украину товаров на тысячи баксов в течении года. Эти товары продаются через ФОПов-плательщиков ЕН 2 группы. А таких ходоков десятки тысяч (вспоминаем новости про сотни авто на границе с Польшей ежедневно)...

Уже, по оценкам экспертов, больше 150 лярдов баксов вывезли. 150, Карл! Это больше, чем все долги (гос. и корп.) страны.

Объясняю, для не умеющих пользоваться калькулятором:
600 авто/час- пропускная способность таможен на западной границе
*2 человека в авто
/2 реально прошедших авто от проектной
/2 туристический поток (безтоварный)
*300евро/чел
*24 часа*365 дней
___________
2 628 000евро!!!
А Ваши миллиарды- это олигархи, выводящие в офшоры прибыть от эксплуатации недр государства :evil:
И еще для "специалистов по внутренним офшорам": деньги ФОПов работают в Украине, на них содержатся семьи самих ФОПов, наемных рабочих, платятся пенсии...
А деньги, выведенные в реальные офшоры, для социалных потребностей государства, потеряны НАВСЕГДА!!!
Cris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:17

Re: ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...

  Cris написав:Объясняю, для не умеющих пользоваться калькулятором:
600 авто/час- пропускная способность таможен на западной границе
*2 человека в авто
/2 реально прошедших авто от проектной
/2 туристический поток (безтоварный)
*300евро/чел
*24 часа*365 дней

Уже смешно становится.
1. Прибавьте ЖД и Авиа, а также ручную кладь (150 евро).
2. Учтите занижение стоимости товаров при декларировании (хоть 10 раз - легко). Поставщики из европы выписывают липовые документы, а наша таможня верит.
3. Прибавьте wholesale.
4. Прибавьте контрабас, который завозят крупные компании.
Итоговая сумма вырастает до миллиардов грн.
ЗЫ: побухайте с начальником областной налоговой полиции ДФС (или как там они сейчас называются) - много схем интересных расскажут.
Например: есть завод по производству чего-то там. Рентабельность производства 25-50%. Завод закупает материалы, по бух-учету списывает на СБ производства, имея на выходе 1-5% чистой прибыли. По факту из "списанных" материалов производится неучтенный товар, который продается через ФОПов физлицам.
Если интересно, еще могу схем набросать.
  Cris написав:А Ваши миллиарды- это олигархи, выводящие в офшоры прибыть от эксплуатации недр государства

Одно другому не противоречит.
  Cris написав:деньги ФОПов работают в Украине, на них содержатся семьи самих ФОПов, наемных рабочих, платятся пенсии...

"Деньги ФОПов" это сильно. Вот только честные/настоящие ФОПы зарабатывают в разы (десятки раз) меньше, чем олигархи, которых эту систему эксплуатируют.
ЗЫ№2: я не против ФОПов, я против теневой экономики в виде ЕН 2 группы и вымывания валюты из Украины.
ЗЫ№3: не в одной цивилизованной стране мира нет такой ахинеи в налоговой системы как у нас.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:46

  Cris написав:
  se64plus написав:Объясняю для недалеких.
1. На границах местные ЛЕГАЛЬНО завозят в Украину товаров на тысячи баксов в течении года. Эти товары продаются через ФОПов-плательщиков ЕН 2 группы. А таких ходоков десятки тысяч (вспоминаем новости про сотни авто на границе с Польшей ежедневно)...

Уже, по оценкам экспертов, больше 150 лярдов баксов вывезли. 150, Карл! Это больше, чем все долги (гос. и корп.) страны.

Объясняю, для не умеющих пользоваться калькулятором:
600 авто/час- пропускная способность таможен на западной границе
*2 человека в авто
/2 реально прошедших авто от проектной
/2 туристический поток (безтоварный)
*300евро/чел
*24 часа*365 дней
___________
2 628 000евро!!!
А Ваши миллиарды- это олигархи, выводящие в офшоры прибыть от эксплуатации недр государства :evil:
И еще для "специалистов по внутренним офшорам": деньги ФОПов работают в Украине, на них содержатся семьи самих ФОПов, наемных рабочих, платятся пенсии...
А деньги, выведенные в реальные офшоры, для социалных потребностей государства, потеряны НАВСЕГДА!!!


На счёт пеньсий с ФОПов вы сильно погорячились. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 01:05

  se64plus написав:Пример1: магазинчик с оборотом 10м в год.
...
Наличкой чеки никто не пробивает, ну может 1 в день для вида.
...
Пример 2: минимаркет с оборотом 2м в месяц.
Без кассовых аппаратов
...

Ну и какая тогда разница, на какой они системе?

Кстати, компетентный вы наш, сами-то на какой?
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:38

Re: ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...

  Ratatui написав:На счёт пеньсий с ФОПов вы сильно погорячились
Наоборот, это кое-кто "не в курсе": в ПФ платежи выше, чем единого налога в ГФС! Это на едином налоге у 1 и 2 групп.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 15:28

Re: ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...

  Sergei написав:Ну и какая тогда разница, на какой они системе?

Со мной спорил человек, не понимающий разницу между группами единого налога или системами налогообложения?
Мде, переоценил я вас...
  Sergei написав:Кстати, компетентный вы наш, сами-то на какой?

Какое это имеет отношению к нашей дискуссии? Я плачу ровно такой минимум налогов, какой позволяет мне текущее налоговое законодательство. Как и все. В этом и проблема.
Это сравнимо с нарушениями правил ПДД. Зачем их соблюдать на 100%, если НИКТО их не соблюдает на 100%?
Как только система будет выстроена таким образом, что все будут равны перед законом (во все аспектах), и наказание за преступления будут необратимым, только тогда будет результат для страны в целом.
"Начни с себя" это удел "полезных идиотов". Система строится сверху вниз, а не наоборот.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:55

  se64plus написав:
  se64plus написав:Пример1: магазинчик с оборотом 10м в год.
...
Наличкой чеки никто не пробивает, ну может 1 в день для вида.
...
Пример 2: минимаркет с оборотом 2м в месяц.
Без кассовых аппаратов
...
  Sergei написав:Ну и какая тогда разница, на какой они системе?

Со мной спорил человек, не понимающий разницу группами единого налога или системами налогообложения?
Мде, переоценил я вас...

Ладно, разжую для непонимающего. Я специально процитировал ключевые моменты из приведенных примеров, - работа без кассового аппарата, либо фиксация лишь части выручки. Учитывая эти моменты, фактически ключевые для ІІ(>1M)-ІІІ групп, еще раз спрашиваю - какая разница, на какой они группе (ІІ/ІІІ)? Дошло, или нет?

  se64plus написав:
  Sergei написав:Кстати, компетентный вы наш, сами-то на какой?

Какое это имеет отношению к нашей дискуссии? Я плачу ровно такой минимум налогов, какой позволяет мне текущее налоговое законодательство. Как и все.
...

В данном контексте - самое прямое. А то получается как с тем же Бродским, который еще с 90-х и пресловутого банка "Денди" был кидалой-аферистом, но при рыгах уже учил нас, как платить налоги.

P.S. Не стоит меня переоценивать, я не произведение искусства.

P.P.S. Только сейчас заметил, что со мной спорит человек, который в то время как я уже судился с налоговой милицией, еще штудировал учебники 4 класса. Забавно.
Sergei
 
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  #<123
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