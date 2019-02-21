ФОПи, амністія капіталів, податкова прозорість: у...

Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:17

Cris написав: Объясняю, для не умеющих пользоваться калькулятором:

600 авто/час- пропускная способность таможен на западной границе

*2 человека в авто

/2 реально прошедших авто от проектной

/2 туристический поток (безтоварный)

*300евро/чел

*24 часа*365 дней Объясняю, для не умеющих пользоваться калькулятором:600 авто/час- пропускная способность таможен на западной границе*2 человека в авто/2 реально прошедших авто от проектной/2 туристический поток (безтоварный)*300евро/чел*24 часа*365 дней

Cris написав: А Ваши миллиарды- это олигархи, выводящие в офшоры прибыть от эксплуатации недр государства А Ваши миллиарды- это олигархи, выводящие в офшоры прибыть от эксплуатации недр государства

Cris написав: деньги ФОПов работают в Украине, на них содержатся семьи самих ФОПов, наемных рабочих, платятся пенсии... деньги ФОПов работают в Украине, на них содержатся семьи самих ФОПов, наемных рабочих, платятся пенсии...

Уже смешно становится.1. Прибавьте ЖД и Авиа, а также ручную кладь (150 евро).2. Учтите занижение стоимости товаров при декларировании (хоть 10 раз - легко). Поставщики из европы выписывают липовые документы, а наша таможня верит.3. Прибавьте wholesale.4. Прибавьте контрабас, который завозят крупные компании.Итоговая сумма вырастает до миллиардов грн.ЗЫ: побухайте с начальником областной налоговой полиции ДФС (или как там они сейчас называются) - много схем интересных расскажут.Например: есть завод по производству чего-то там. Рентабельность производства 25-50%. Завод закупает материалы, по бух-учету списывает на СБ производства, имея на выходе 1-5% чистой прибыли. По факту из "списанных" материалов производится неучтенный товар, который продается через ФОПов физлицам.Если интересно, еще могу схем набросать.Одно другому не противоречит."Деньги ФОПов" это сильно. Вот только честные/настоящие ФОПы зарабатывают в разы (десятки раз) меньше, чем олигархи, которых эту систему эксплуатируют.ЗЫ№2: я не против ФОПов, я против теневой экономики в виде ЕН 2 группы и вымывания валюты из Украины.ЗЫ№3: не в одной цивилизованной стране мира нет такой ахинеи в налоговой системы как у нас.