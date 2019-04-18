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Кличко показав відео заключного
етапу будівництва мосту...

Кличко показав відео заключного етапу будівництва мосту...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:42

Кличко показав відео заключного етапу будівництва мосту...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко показав фінальну стадію будівництва пішохідно-велосипедного моста від Володимирської гірки до Арки дружби народів.

Дивися повний текст Кличко показав відео заключного етапу будівництва мосту над Володимирським узвозом.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:42

Мост Кличка.
Клочок моста, на Троещину.
p_a_l
 
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