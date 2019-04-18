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Кличко показав відео заключного етапу будівництва мосту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко показав фінальну стадію будівництва пішохідно-велосипедного моста від Володимирської гірки до Арки дружби народів.
Дивися повний текст Кличко показав відео заключного етапу будівництва мосту над Володимирським узвозом
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Додано: Чет 25 кві, 2019 12:42
Мост Кличка.
Клочок моста, на Троещину.
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