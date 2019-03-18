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В редакції Finance.ua був обшук, вилучено ноутбуки і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:12
Пропонуємо до обговорення:
Вчора, 24 квітня, в редакцію Finance.ua прийшли з обшуком представники правоохоронних органів.
Дивися повний текст В редакції Finance.ua був обшук, вилучено ноутбуки і сервери. Вважаємо, що обшук незаконний
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